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8 февраля 2017, 10:58 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Маскерано получил травму и наверняка не сыграет в матче с «Алавесом»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике наверняка не сможет рассчитывать на защитника команды Хавьера Маскерано в матче 22-го тура чемпионата Испании с «Алавесом», сообщает Mundo Deportivo.

Согласно информации источника, аргентинский футболист получил травму в ответном матче полуфинала Кубка Испании с мадридским «Атлетико». У Маскерано диагностировано повреждение в области икроножной мышцы правой ноги, и в данный момент его участие в игре с «Алавесом» исключено.

Матч между «Барселоной» и «Атлетико» закончился ничьей со счётом 1:1 и выходом сине-гранатовых в финал. С «Алавесом» каталонцы сыграют 11 февраля на выезде.

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