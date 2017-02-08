Маскерано получил травму и наверняка не сыграет в матче с «Алавесом»

Согласно информации источника, аргентинский футболист получил травму в ответном матче полуфинала Кубка Испании с мадридским «Атлетико». У Маскерано диагностировано повреждение в области икроножной мышцы правой ноги, и в данный момент его участие в игре с «Алавесом» исключено.



Матч между «Барселоной» и «Атлетико» закончился ничьей со счётом 1:1 и выходом сине-гранатовых в финал. С «Алавесом» каталонцы сыграют 11 февраля на выезде.