Маскерано получил травму и наверняка не сыграет в матче с «Алавесом»
Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике наверняка не сможет рассчитывать на защитника команды Хавьера Маскерано в матче 22-го тура чемпионата Испании с «Алавесом», сообщает Mundo Deportivo.
Согласно информации источника, аргентинский футболист получил травму в ответном матче полуфинала Кубка Испании с мадридским «Атлетико». У Маскерано диагностировано повреждение в области икроножной мышцы правой ноги, и в данный момент его участие в игре с «Алавесом» исключено.
Матч между «Барселоной» и «Атлетико» закончился ничьей со счётом 1:1 и выходом
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