Анри: Жиру проделывает великолепную работу, жаль, мне не довелось поиграть с ним

На счету француза 17 матчей за «Арсенал» в АПЛ и 8 голов.



«Два года назад я говорил о том, что “Арсенал” должен купить вратаря, защитника и нападающего, который мог бы облегчить работу Жиру, взять на себя роль номер один. Я не знал, сможет ли Оливье провести весь сезон на высоком уровне под давлением и забивать в каждой игре. Но сейчас он проделывает потрясающую работу. Когда Оливье выходит на поле, он делает то, что должен. Он хорош в игре спиной к воротам. Жаль, мне не довелось играть с ним», — цитирует Анри RMC.