Маттеус не понимает, как Лам отказался от поста спортивного директора «Баварии»

Маттеус считает, что Лам проявляет спешку. Однако в большей степени Маттеус не может понять, почему Лам отклонил предложение руководства «Баварии» занять пост спортивного директора клуба.



«Я не могу понять Лама полностью. Когда ты получаешь предложение о работе на посту спортивного директора, то должен обдумать это. Такое предложение, возможно, получишь раз в жизни. И неужели надо ждать ещё несколько лет? Лам принял умное решение, завершив выступления за сборную Германии после чемпионата мира 2014 года. Но за “Баварию” он мог бы ещё год-два поиграть», — цитирует Маттеуса интернет-издание Sport1.



Лам уже объяснил, почему он принял решение о завершении профессиональной карьеры.