Зарплату игроков «Кристал Пэлас» урежут на 50%, если клуб вылетит из АПЛ
Зарплаты футболистов и персонала «Кристал Пэлас» будут сокращены до 50% в том случае, если по итогам сезона команда покинет
Премьер-лигу.
Как сообщает Daily Mail, главный тренер Сэм Эллардайс также не получит бонус в размере £ 2 млн, если не сможет сохранить клубу прописку в высшем футбольном эшелоне Англии.
«Кристал Пэлас» в последних девяти матчах потерпел семь поражений. После 24 туров подопечные Эллардайса занимают 19-е место, которое не позволит клубу остаться в АПЛ. 11 февраля столичный клуб сыграет на выезде против «Сток Сити».
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