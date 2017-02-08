Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28700041/
8 февраля 2017, 10:47 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Зарплату игроков «Кристал Пэлас» урежут на 50%, если клуб вылетит из АПЛ

Зарплаты футболистов и персонала «Кристал Пэлас» будут сокращены до 50% в том случае, если по итогам сезона команда покинет Премьер-лигу.

Как сообщает Daily Mail, главный тренер Сэм Эллардайс также не получит бонус в размере £ 2 млн, если не сможет сохранить клубу прописку в высшем футбольном эшелоне Англии.

«Кристал Пэлас» в последних девяти матчах потерпел семь поражений. После 24 туров подопечные Эллардайса занимают 19-е место, которое не позволит клубу остаться в АПЛ. 11 февраля столичный клуб сыграет на выезде против «Сток Сити».

Кристал Пэлас
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Касерес проведёт переговоры с «Саутгемптоном», «Кристал Пэлас» и «Сандерлендом»

Бывший защитник «Ювентуса» Мартин Касерес может продолжить карьеру в АПЛ. 29-летний футболист вылетел в Англию, чтобы лично провести переговоры с несколькими клубами АПЛ, информирует Sky Sports.
Еще 7 новостей  Все новости
30 января

Как выглядят стадионы за 500 дней до старта чемпионата мира (фото, видео)

Исполнительница гимна РФ: после такого казуса на ЧМ-2017 пошла плакать в туалет

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России