Зарплату игроков «Кристал Пэлас» урежут на 50%, если клуб вылетит из АПЛ

Как сообщает Daily Mail, главный тренер Сэм Эллардайс также не получит бонус в размере £ 2 млн, если не сможет сохранить клубу прописку в высшем футбольном эшелоне Англии.



«Кристал Пэлас» в последних девяти матчах потерпел семь поражений. После 24 туров подопечные Эллардайса занимают 19-е место, которое не позволит клубу остаться в АПЛ. 11 февраля столичный клуб сыграет на выезде против «Сток Сити».