Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28699817/
8 февраля 2017, 10:42 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

Сергей Ковальчук: Пресса сама придумала кричащие заголовки для своих материалов о Кураньи и сама же в них поверила

Спортивный директор брестского «Динамо» Сергей Ковальчук прокомментировал ситуацию вокруг Кевина Кураньи.

Спортивный директор брестского Динамо Сергей Ковальчук прокомментировал ситуацию вокруг <span class=error>Кевина</span> <span class=error>Кураньи</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Что касается Кевина Кураньи, то мне непонятен весь этот шум, ведь мы были предельно точны в своих формулировках. На официальном сайте была информация, что он тренируется с “Динамо-Брест”. Не подписывает контракт, не проходит просмотр, а именно тренируется. Ни больше, ни меньше.

Спрашивать нужно с тех, кто раздул весь костер. С Трибуны и требуйте объяснений насчет того, что они там нафантазировали. Пресса сама придумала кричащие заголовки для своих материалов о Кураньи и сама же в них поверила. Отсюда и возникла вся эта неразбериха.

И тренерскому штабу, и футболистам было очень приятно, когда к нам приехал Кевин. Для многих это стало большой неожиданностью. Мы ему очень благодарны за это. Конечно, хотелось бы, чтобы он нам помог и все срослось, но, к сожалению, не все от нас зависит. Мы рады просто тому, что он с нами», — цитирует Ковальчука официальный сайт брестского «Динамо».

Динамо Брс
Новости Матчи Состав
Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
31 декабря

Анатолий Капский: я не злой, но иногда нужно включать плохого

Павел Савицкий: не хочу наступать Капскому на горло

THE. В Борисове нет глоров БАТЭ