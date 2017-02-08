Сергей Ковальчук: Пресса сама придумала кричащие заголовки для своих материалов о Кураньи и сама же в них поверила

«Что касается Кевина Кураньи, то мне непонятен весь этот шум, ведь мы были предельно точны в своих формулировках. На официальном сайте была информация, что он тренируется с “Динамо-Брест”. Не подписывает контракт, не проходит просмотр, а именно тренируется. Ни больше, ни меньше.



Спрашивать нужно с тех, кто раздул весь костер. С Трибуны и требуйте объяснений насчет того, что они там нафантазировали. Пресса сама придумала кричащие заголовки для своих материалов о Кураньи и сама же в них поверила. Отсюда и возникла вся эта неразбериха.



И тренерскому штабу, и футболистам было очень приятно, когда к нам приехал Кевин. Для многих это стало большой неожиданностью. Мы ему очень благодарны за это. Конечно, хотелось бы, чтобы он нам помог и все срослось, но, к сожалению, не все от нас зависит. Мы рады просто тому, что он с нами», — цитирует Ковальчука официальный сайт брестского «Динамо».