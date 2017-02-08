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8 февраля 2017, 10:21 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Легенда новозеландского футбола Стив Самнер умер от рака в возрасте 61 года

МОСКВА, 8 фев — Р-Спорт. Легенда новозеландского футбола Стив Самнер умер от рака в 61 год, сообщается на официальном сайте ФИФА.

В 2015 году Самнеру поставили диагноз рак простаты. В апреле ему бы исполнилось 62 года.

Обладатель ордена ФИФА «За заслуги» Самнер был капитаном сборной Новой Зеландии на чемпионате мира 1982 года и стал автором перового гола в истории новозеландского футбола на мундиале. Всего же, играя на позиции полузащитника, он забил 22 гола в 58 международных матчах, включая шесть мячей во встрече квалификационного турнира к чемпионату мира против Фиджи (13:0), которая завершилась самой крупной победой в истории команды Новой Зеландии.

Новозеландцы лишь дважды выступали на чемпионатах мира — в 1982 году и в 2010-м. Самнер также добился успехов на клубном уровне, пять раз став чемпионом страны и шесть раз обладателем Кубка Новой Зеландии.

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