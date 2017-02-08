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8 февраля 2017, 9:15 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

«Крумкачы» примут участие в съемках полнометражного художественного фильма о спорте

«Крумкачы» анонсировали свое участие в крупном и многообещающем проекте по созданию полнометражного фильма западного формата, предназначенного для кинопроката на территории Беларуси, стран СНГ и Европы.

Крумкачы анонсировали свое участие в крупном и многообещающем проекте по созданию полнометражного фильма западного формата предназначенного для кинопроката на территории <span class=error>Беларуси</span> стран СНГ и Европы. Увеличить
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Предварительно, съемки фильма начнутся летом 2017 года, сообщает официальный сайт клуба. А пока пресс-служба «воронов» представила первый музыкальный клип, посвященный проекту.

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