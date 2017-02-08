«Крумкачы» примут участие в съемках полнометражного художественного фильма о спорте
«Крумкачы» анонсировали свое участие в крупном и многообещающем проекте по созданию полнометражного фильма западного формата, предназначенного для кинопроката на территории Беларуси, стран СНГ и Европы.
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Предварительно, съемки фильма начнутся летом 2017 года, сообщает официальный сайт клуба. А пока
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