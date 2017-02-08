«Барса» вышла в финал Кубка, потеряв Суареса

БАРСЕЛОНА — АТЛЕТИКО — 1:1 (1:0).

Голы: Л. Суарес, 43 (1:0). Гамейро, 83 (1:1).

Нереализованный пенальти: Гамейро, 80 (штанга).

«Барселона»: Силлессен, Серхи Роберто, Пике, Юмтити, Жорди Альба, Д. Суарес (Маскерано, 62), Ракитич (Иньеста, 72), Андре Гомиш, Месси, Л. Суарес, Арда Туран (Бускетс, 70).

«Атлетико»: Мойя, Хуанфран, Савич, Годин (Эрнандез, 49), Филипе Луис, Феррейра-Карраско, Коке, Сауль, Гайтан (Корреа, 48), Фернандо Торрес (Гамейро, 61), Гризманн.

Предупреждения: Серхи Роберто, 19. Феррейра-Карраско, 36. Ракитич, 66. Силлессен, 76. Савич, 77. Л. Суарес, 87. Филипе Луис, 90+4. Бускетс, 90+6.

Удаления: Серхи Роберто, 57. Феррейра-Карраско, 69. Л. Суарес, 90.

Судья: Хиль Мансано.

7 февраля. Барселона. Стадион «Камп Ноу».

Первый матч — 2:1.

Александр ВИШНЕВСКИЙ из Барселоны.

Три удаления, ошибочно незасчитанный гол, нереализованный пенальти, интрига до последней секунды — таким вышел ответный полуфинал испанского Кубка короля между «Барселоной» и «Атлетико». В первой игре недельной давности в Мадриде «Барселона» добилась победы с комфортным счетом 2:1. Однако в каталонском клубе явно не считали, что судьба путевки в финал уже предрешена. Перед ответным полуфиналом Луис Суарес получил отдых на матч чемпионата против баскского «Атлетика», а Месси был в этой игре заменен, чтобы набраться сил. А вот Неймар получил на ответный полуфинал место на трибуне из-за перебора желтых карточек.

Вместо бразильца на левом фланге атаки появился Арда Туран. Луис Энрике предпочел оставить на скамейке запасных только что восстановившихся от травм Бускетса и Иньесту. Это и многие другие решения главного тренера «Барселоны» выглядели крайне сомнительными. По крайней мере, первый тайм на «Камп Ноу» прошел с огромным преимуществом «Атлетико». «Индейцы» подолгу запирали каталонцев на их половине поля и к 25-й минуте даже имели превосходство над «Барсой» в проценте владения мяча — уникальный случай. Средняя линия «Барселоны» была подавлена — Ракитич, Андре Гомеш и Денис Суарес допускали огромное количество брака, до нападающих «Барсы» мяч доходил редко, а правый защитник Серхи Роберто проваливался раз за разом.

В результате «Барселону» откровенно спасал Силлессен. Голландский вратарь является в «Барсе» запасным, что по неписанным правилам испанского футбола делает его основным в Кубке короля. Для Силлессена этот матч стал лучшим в свитере «Барселоны». Экс-голкипер «Аякса» совершил несколько впечатляющих спасений ворот в стартовые полчаса. Затем «Барсе» кое-как удалось отодвинуть игру подальше от своих ворот, однако в целом первый тайм был огромным провалом команды Луиса Энрике. Тем удивительнее, что на перерыв «Барса» ушла, ведя в счете! Гол, шедший наперекор логике игры, сотворил Месси на 43-й минуте. Получив мяч за пределами штрафной по центру, Месси пошел в фирменный слаломный рейд с привычным финалом — разящим ударом с 17 метров. Голкипер Мойа смог отбить мяч, но прямо на Суареса, и уругваец переправил мяч в пустые ворота.

Этот гол не менял задачу «Атлетико»: гостям по-прежнему было необходимо забивать не меньше двух мячей. Но в первые же четыре минуты после перерыва «индейцам» пришлось сделать две вынужденные замены: Гайтан и Годин получили травмы, несовместимые с продолжением матча. «Барселона» между тем прибавила и вроде бы уверенно контролировала матч. На 58-й минуте Луис Энрике собирался сделать первую замену: у кромки поля уже стоял Алейш Видаль для замены Серхи Роберто, который имел одну желтую карточку и периодически нарывался на вторую. И в итоге нарвался, нанеся сильный удар в колено Филипе Луису: вторая желтая карточка и удаление. Замена запоздала совсем чуть-чуть. Серхи Роберто аккурат в день своего 25-летия впервые был удален в матче за основной состав «Барсы» и вдобавок лишился возможности сыграть в майском финале.

Стоило «матрасникам» получить численное преимущество, как через две минуты они воплотили его в гол Гризманна. Но взятие ворот не было засчитано из-за явно ошибочно зафиксированного офсайда. А вскоре «Атлетико» получил еще один удар: удаление бельгийца Феррейры-Карраско! Составы уравнялись, а под восторженный рев трибун на замены вышли Бускетс и Иньеста.

Но при таком количестве звезд главным героем вечера умудрился стать арбитр. Мало того, что Жиль Мансано допустил грубые ошибки в пользу обеих команд, так вдобавок судья полностью утратил контроль над игрой и постоянно подогревал страсти своим нелепым поведением. Например, арбитр предупредил Силлессена, чтобы тот быстрее производил удары от ворот, а спустя несколько минут арбитр решил прервать игру и выдать голландцу карточку за затяжку времени после того, как Силлессен… уже успел выбить мяч! Подобных примеров неадекватности арбитра оказалось предостаточно — Мансано просто не соответствовал уровню матча и портил его.

На 78-й минуте в интриге матча чуть не была поставлена точка — после мощнейшего удара Месси со штрафного мяч от перекладины отскочил вниз, но линию ворот не пересек. А в ответной атаке судья назначил пенальти в ворота «Барселоны» после контакта Пике и Гамейро. Сам же француз и исполнил 11-метровый — в итоге получился пятый нереализованный «индейцами» пенальти из восьми попыток в этом сезоне. Мяч улетел на трибуну, слегка чиркнув по перекладине. Но и это было не все — спустя лишь три минуты Гамейро забил с игры, после паса Гризманна и рикошета от Пике. Жерар в этот веер вообще ошибался непривычно часто, зато его партнер по центру обороны Юмтити был эталоном надежности.

Между тем болельщики «Барселоны» переживали не только за то, чтобы команда не пропустила, но и из-за возможных дисквалификаций. Месси, Жорди Альба, Юмтити и Ракитич были на расстоянии одной карточки от пропуска финала, тогда как потерявший самообладание арбитр размахивал карточками во все стороны. Но беда пришла, откуда не ждали — Луис Суарес умудрился заработать две желтые карточки на 87-й и 90-й минутах… Обладатель «Золотой бутсы» остался без участия в финальном матче. Могла не попасть в финал и вся «Барселона» — в концовке игры в штрафной площади «Барсы» было очень жарко и «Атлетико» был близок к голу, который перевел бы игру в дополнительное время при игре в формате десятеро против девятерых….

В компенсированное время после грубого фола против Месси страсти накалились до предела. К пяти добавленным минутам арбитр мог добавлять еще немало времени из-за пауз. Но судья снова смог удивить, дав финальный свисток куда раньше, чем от него ждали. Более валидольных концовок матчей на «Камп Ноу» не было очень давно.

В итоге «Барселона» вышла в финал Кубка в четвертый раз подряд. Такого никому в Испании не удавалось с шестидесятых годов, когда в четырех финалах подряд играла «Сарагоса». Соперник каталонцев по финалу определится вечером в среду в Витории: «Алавес» и «Сельта» встретятся после нулевой ничьей в первом матче.