«Барса» вышла в финал Кубка, потеряв Суареса
Уругваец забил гол в полуфинале с «Атлетико» и получил красную карточку.
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БАРСЕЛОНА — АТЛЕТИКО — 1:1 (1:0).
Голы: Л. Суарес, 43 (1:0). Гамейро, 83 (1:1).
Нереализованный пенальти: Гамейро, 80 (штанга).
«Барселона»: Силлессен, Серхи Роберто, Пике, Юмтити, Жорди Альба, Д. Суарес (Маскерано, 62), Ракитич (Иньеста, 72), Андре Гомиш, Месси, Л. Суарес, Арда Туран (Бускетс, 70).
«Атлетико»: Мойя, Хуанфран, Савич, Годин (Эрнандез, 49), Филипе Луис,
Предупреждения: Серхи Роберто, 19.
Удаления: Серхи Роберто, 57.
Судья: Хиль Мансано.
7 февраля. Барселона. Стадион «Камп Ноу».
Первый матч — 2:1.
Александр ВИШНЕВСКИЙ из Барселоны.
Три удаления, ошибочно незасчитанный гол, нереализованный пенальти, интрига до последней секунды — таким вышел ответный полуфинал испанского Кубка короля между «Барселоной» и «Атлетико». В первой игре недельной давности в Мадриде «Барселона» добилась победы с комфортным счетом 2:1. Однако в каталонском клубе явно не считали, что судьба путевки в финал уже предрешена. Перед ответным полуфиналом Луис Суарес получил отдых на матч чемпионата против баскского «Атлетика», а Месси был в этой игре заменен, чтобы набраться сил. А вот Неймар получил на ответный полуфинал место на трибуне
Вместо бразильца на левом фланге атаки появился Арда Туран. Луис Энрике предпочел оставить на скамейке запасных только что восстановившихся от травм Бускетса и Иньесту. Это и многие другие решения главного тренера «Барселоны» выглядели крайне сомнительными. По крайней мере, первый тайм на «Камп Ноу» прошел с огромным преимуществом «Атлетико». «Индейцы» подолгу запирали каталонцев на их половине поля и к 25-й минуте даже имели превосходство над «Барсой» в проценте владения мяча — уникальный случай. Средняя линия «Барселоны» была подавлена — Ракитич, Андре Гомеш и Денис Суарес допускали огромное количество брака, до нападающих «Барсы» мяч доходил редко, а правый защитник Серхи Роберто проваливался раз за разом.
В результате «Барселону» откровенно спасал Силлессен. Голландский вратарь является в «Барсе» запасным, что по неписанным правилам испанского футбола делает его основным в Кубке короля. Для Силлессена этот матч стал лучшим в свитере «Барселоны».
Этот гол не менял задачу «Атлетико»: гостям
Стоило «матрасникам» получить численное преимущество, как через две минуты они воплотили его в гол Гризманна. Но взятие ворот не было засчитано
Но при таком количестве звезд главным героем вечера умудрился стать арбитр. Мало того, что Жиль Мансано допустил грубые ошибки в пользу обеих команд, так вдобавок судья полностью утратил контроль над игрой и постоянно подогревал страсти своим нелепым поведением. Например, арбитр предупредил Силлессена, чтобы тот быстрее производил удары от ворот, а спустя несколько минут арбитр решил прервать игру и выдать голландцу карточку за затяжку времени после того, как Силлессен… уже успел выбить мяч! Подобных примеров неадекватности арбитра оказалось предостаточно — Мансано просто не соответствовал уровню матча и портил его.
На 78-й минуте в интриге матча чуть не была поставлена точка — после мощнейшего удара Месси со штрафного мяч от перекладины отскочил вниз, но линию ворот не пересек. А в ответной атаке судья назначил пенальти в ворота «Барселоны» после контакта Пике и Гамейро. Сам же француз и исполнил 11-метровый — в итоге получился пятый нереализованный «индейцами» пенальти из восьми попыток в этом сезоне. Мяч улетел на трибуну, слегка чиркнув по перекладине. Но и это было не все — спустя лишь три минуты Гамейро забил с игры, после паса Гризманна и рикошета от Пике. Жерар в этот веер вообще ошибался непривычно часто, зато его партнер по центру обороны Юмтити был эталоном надежности.
Между тем болельщики «Барселоны» переживали не только за то, чтобы команда не пропустила, но и
В компенсированное время после грубого фола против Месси страсти накалились до предела. К пяти добавленным минутам арбитр мог добавлять еще немало времени
В итоге «Барселона» вышла в финал Кубка в четвертый раз подряд. Такого никому в Испании не удавалось с шестидесятых годов, когда в четырех финалах подряд играла «Сарагоса». Соперник каталонцев по финалу определится вечером в среду в Витории: «Алавес» и «Сельта» встретятся после нулевой ничьей в первом матче.
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