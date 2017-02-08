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8 февраля 2017, 8:43 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

«Ордабасы» проведет контрольный матч с донецким «Шахтером»

ФК «Ордабасы» в рамках УТС в Турции проведет контрольный матч с донецким «Шахтером», сообщает пресс-служба шымкентского клуба.

ФК <span class=error>Ордабасы</span> в рамках <span class=error>УТС</span> в Турции проведет контрольный матч с донецким Шахтером сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> <span class=error>шымкентского</span> клуба. Увеличить
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Эта встреча состоится 8 февраля. Матч состоится в 14:00 (по времени Астаны).

Напомним, что 10 февраля «Ордабасы» встретится с ташкентским «Локомотивом». Игра состоится также в 14:00 (по времени Астаны). После матча команда вылетает в Шымкент.

Следующие сборы начнутся 15 февраля также в Анталии.

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Экс-тренер ФК «Динамо» и «Шинника» Петрушин возглавил казахстанский «Ордабасы»

МОСКВА, 6 фев — Р-Спорт. Российский специалист Алексей Петрушин, известный по работе с московским «Динамо» и ярославским «Шинником», назначен главным тренером футбольного клуба «Ордабасы», сообщается на официальном сайте казахстанской команды.
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