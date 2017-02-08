«Ордабасы» проведет контрольный матч с донецким «Шахтером»

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Эта встреча состоится 8 февраля. Матч состоится в 14:00 (по времени Астаны).

Напомним, что 10 февраля «Ордабасы» встретится с ташкентским «Локомотивом». Игра состоится также в 14:00 (по времени Астаны). После матча команда вылетает в Шымкент.

Следующие сборы начнутся 15 февраля также в Анталии.