«Ордабасы» проведет контрольный матч с донецким «Шахтером»
ФК «Ордабасы» в рамках УТС в Турции проведет контрольный матч с донецким «Шахтером», сообщает
пресс-служба шымкентского клуба.
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Эта встреча состоится 8 февраля. Матч состоится в 14:00 (по времени Астаны).
Напомним, что 10 февраля «Ордабасы» встретится с ташкентским «Локомотивом». Игра состоится также в 14:00 (по времени Астаны). После матча команда вылетает в Шымкент.
Следующие сборы начнутся 15 февраля также в Анталии.
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