Капитан «Баварии» Лам подтвердил, что по окончании сезона завершит карьеру футболиста

33-летний Лам, являющийся воспитанником «Баварии», находится в системе клуба с 1995 года. В составе мюнхенцев он стал семикратным чемпионом Германии и шестикратным обладателем Кубка страны, дважды выиграл Суперкубок Германии, по разу — Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Кубок немецкой лиги и клубный чемпионат мира. В составе сборной Германии защитник стал чемпионом мира (2014) и дважды бронзовым призером мировых первенств (2006, 2010), а также завоевал серебро (2008) и бронзу (2012) на чемпионатах Европы.

«В конце сезона я завершаю играть в футбол, — приводит слова Лама официальный сайт клуба. — Я уверен, что до конца сезона я смогу показывать лучшее, на что способен. Но только до конца этого сезона».

Также в немецких СМИ утверждалось, что руководство «Баварии» предложило 33-летнему уроженцу Мюнхена по окончании игровой карьеры занять пост спортивного директора клуба, но он отказался. «Были переговоры по этому поводу, и в итоге я решил, что сейчас не лучший для этого момент», — прокомментировал Лам данную ситуацию.

Контракт защитника с «Баварией» рассчитан до 30 июня 2018 года.