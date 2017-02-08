Футболист «Арсенала» прибыл на просмотр в «Кайрат»
Полузащитник тульского «Арсенала» Фелисио Браун Форбс находится на просмотре в алматинском «Кайрате», проводящем сбор в Турции, передает корреспондент Vesti.kz.
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Ранее российские СМИ сообщали, что «Арсенал» выставил 25-летнего костариканца на трансфер, так как тот не устраивает тренерский штаб. Контракт футболиста с тульским клубом действует еще 1,5 года.
Форбс перешел в «Арсенал» зимой 2016 года из «Ростова» на правах свободного агента. За это время он провел 14 матчей, в которых забил два гола и получил одну желтую карточку.
Также в карьере Форбса были немецкие клубы «Нюрнберг» и «Франкфурт», а также российские «Крылья Советов» и «Уфа». В октябре 2014 года он дебютировал за сборную
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