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8 февраля 2017, 8:39 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Футболист «Арсенала» прибыл на просмотр в «Кайрат»

Полузащитник тульского «Арсенала» Фелисио Браун Форбс находится на просмотре в алматинском «Кайрате», проводящем сбор в Турции, передает корреспондент Vesti.kz.

Полузащитник тульского Арсенала <span class=error>Фелисио</span> <span class=error>Браун</span> <span class=error>Форбс</span> находится на просмотре в <span class=error>алматинском</span> <span class=error>Кайрате</span> проводящем сбор в Турции передает корреспондент Vesti.kz. Увеличить
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Ранее российские СМИ сообщали, что «Арсенал» выставил 25-летнего костариканца на трансфер, так как тот не устраивает тренерский штаб. Контракт футболиста с тульским клубом действует еще 1,5 года.

Форбс перешел в «Арсенал» зимой 2016 года из «Ростова» на правах свободного агента. За это время он провел 14 матчей, в которых забил два гола и получил одну желтую карточку.

Также в карьере Форбса были немецкие клубы «Нюрнберг» и «Франкфурт», а также российские «Крылья Советов» и «Уфа». В октябре 2014 года он дебютировал за сборную Коста-Рики.

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