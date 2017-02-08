«Барселона» в четвертый раз подряд вышла в финал Кубка Испании
Ответный полуфинальный матч Кубка Испании между «Барселоной» и «Атлетико» на стадионе «Камп Ноу» завершился вничью — 1:1. Благодаря выездной победе в первой встрече (2:1) в финал вышел каталонский клуб.
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«Барселона» сыграет в решающем матче Кубка Испании в четвертый раз подряд. В прошлом году каталонцы в дополнительное время победили в финале «Севилью» (2:0), в 2015-м переиграли «Атлетик» (3:1), а в 2014-м уступили мадридскому «Реалу» (1:2).
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Второй тайм оказался богатым на события. На 57-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Серхи Роберто, которому в день матча исполнилось 25 лет, получил вторую желтую карточку за удар ногой в колено Фелипе Луису.
На 59-й минуте Гризманн выскочил
На 69-й минуте судья уравнял составы команд.
На 82-й минуте после очередного проникающего паса Гризманн переправил мяч на Гамейро, и француз с пяти метров отправил мяч в ворота, сравняв счет. В оставшееся до финального свистка время Луис Суарес получил две желтые карточки, в течение трех минут, сфолив в центре поля на Хуанфране и Коке. Вдевятером «Барселона» смогла сохранить устраивавший ее ничейный результат.
Неделю назад в первом матче на мадридском стадионе «Висенте Кальдерон» каталонцы победили со счетом 2:1. В первом тайме «Барселона» забила два гола — отличились Луис Суарес и Лионель Месси. После перерыва лидер «Атлетико» Антуан Гризманн один мяч отыграл.
Соперником «Барселоны» в финале, который состоится 27 мая, будет победитель противостояния «Сельты» и «Алавеса». В первом матче неделю назад соперники сыграли вничью — 0:0. Ответная встреча пройдет 8 февраля на поле «Алавеса» в баскском городе
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