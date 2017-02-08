«Барселона» в четвертый раз подряд вышла в финал Кубка Испании

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«Барселона» сыграет в решающем матче Кубка Испании в четвертый раз подряд. В прошлом году каталонцы в дополнительное время победили в финале «Севилью» (2:0), в 2015-м переиграли «Атлетик» (3:1), а в 2014-м уступили мадридскому «Реалу» (1:2).

В начале встречи больше атаковали гости. Голкипер «Барселоны» Яспер Силлессен отразил опасные удары Янника Феррейра-Карраско, Антуана Гризманна, Коке и Диего Година. Во второй половине первого тайма каталонцы перехватили инициативу и на 43-й минуте открыли счет. Лионель Месси подхватил мяч в окружении трех защитников, продвинулся к штрафной и мощно пробил издали. Голкипер «Атлетико» Мигель Анхель Мойя в падении отбил мяч в сторону, и Луис Суарес поразил пустой угол ворот.

Второй тайм оказался богатым на события. На 57-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Серхи Роберто, которому в день матча исполнилось 25 лет, получил вторую желтую карточку за удар ногой в колено Фелипе Луису.

На 59-й минуте Гризманн выскочил из-за спин защитников «Барселоны» и поразил ворота Силлессена, но арбитр Хесус Хиль Мансано зафиксировал офсайд. Многочисленные повторы показали, что гол был забит без нарушения правил. При исполнении искуственного положения «вне игры» Жерар Пике задержался в обороне.

На 69-й минуте судья уравнял составы команд. Феррейра-Карраско сбил Арду Турана, получил второе предупреждение и покинул поле. На 79-й минуте Пике сбил в своей штрафной вышедшего на замену Кевина Гаймеро, и арбитр назначил пенальти в ворота «Барселоны». Одиннадцатиметровый исполнил сам Гамейро, пробив над перекладиной.

На 82-й минуте после очередного проникающего паса Гризманн переправил мяч на Гамейро, и француз с пяти метров отправил мяч в ворота, сравняв счет. В оставшееся до финального свистка время Луис Суарес получил две желтые карточки, в течение трех минут, сфолив в центре поля на Хуанфране и Коке. Вдевятером «Барселона» смогла сохранить устраивавший ее ничейный результат.

Неделю назад в первом матче на мадридском стадионе «Висенте Кальдерон» каталонцы победили со счетом 2:1. В первом тайме «Барселона» забила два гола — отличились Луис Суарес и Лионель Месси. После перерыва лидер «Атлетико» Антуан Гризманн один мяч отыграл.