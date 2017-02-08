«ПСЖ» вырвал победу у «Лилля» в матче 24-го тура чемпионата Франции по футболу
МОСКВА, 8 фев — Р-Спорт. Футболисты «Пари Сен-Жермен» обыграли «Лилль» в матче 24-го тура чемпионата Франции.
Игра, прошедшая во вторник в Париже, закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На гол Эдинсона Кавани (70-я минута) «Лилль» ответил точным ударом Николя де Превиля (86-я), но уже в компенсированное время второго тайма Лукаса забил победный мяч.
«ПСЖ», продливший беспроигрышную серию в чемпионате Франции до шести матчей, с 52 очками занимает второе место в турнирной таблице, уступая три балла «Монако». «Лилль» расположился на 12-й строчке с 26 очками.