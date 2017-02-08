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8 февраля 2017, 1:36 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«ПСЖ» вырвал победу у «Лилля» в матче 24-го тура чемпионата Франции по футболу

МОСКВА, 8 фев — Р-Спорт. Футболисты «Пари Сен-Жермен» обыграли «Лилль» в матче 24-го тура чемпионата Франции.

Игра, прошедшая во вторник в Париже, закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На гол Эдинсона Кавани (70-я минута) «Лилль» ответил точным ударом Николя де Превиля (86-я), но уже в компенсированное время второго тайма Лукаса забил победный мяч.

«ПСЖ», продливший беспроигрышную серию в чемпионате Франции до шести матчей, с 52 очками занимает второе место в турнирной таблице, уступая три балла «Монако». «Лилль» расположился на 12-й строчке с 26 очками.

7.02.2017 23:00 основной раунд: 24-й тур Parc des Princes
ПСЖ 2:1 Лилль
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Эмери Унаи Патрик Колло
Голы
70′ Эдинсон Кавани 9
90+2′ Родригес Моура Лукас 7
12 Николя Де Превиль 86′
Составы
Альфонс Ареола 16
Тиагу Силва 2
60′ Преснель Кимпембе 3
Шеррер Кабелину Максвелл 17
Серж Орье 19
Тиагу Мотта 8
Блэз Матюиди 14
Эдинсон Кавани 9
Анхель Ди Мария 11
61′ Атем Бен Арфа 21
Адриен Рабьо 25
65′ Юлиан Дракслер 23
Родригес Моура Лукас 7
1 Винсент Эньеама 90+3′
2 Себастьян Коршья 83′
15 Жюльен Палмьери
23 Адама Сумаоро
25 Марко Баша
6 Ибраим Амаду
8 "Шека"
7 Анвар Эль-Гази
18 Франк Берья 82′
21 Ив Биссума
9 Ясин Бензиа 54′ 30′
12 Николя Де Превиль
10 Рикардо Кишна 71′
11 Эрик Ботеак
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
20 Удары (всего) 4
7 Удары в створ 3
9 Угловые 1
9 Фолы 11
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Франсуа Летексье (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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