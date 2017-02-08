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8 февраля 2017, 1:03 | Футбол: Зарубежный | УНИАН

«Шахтер» обыграл венгерский «Дебрецен» и занял 3-е место в Atlantic Cup

В Лагуше (Португалия) завершился матч за 3-е место турнира Atlantic Cup, в котором донецкий «Шахтер» обыграл венгерский «Дебрецен», сообщает официальный сайт горняков.

Матч завершился со счетом 2:1. Увеличить
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Матч завершился со счетом 2:1.

Горняки весьма активно начали матч и к середине первого тайма уже вели в счете с преимуществом в два гола. На 27-й минуте Фред открылся справа, получил мяч от Дентиньо и подал — удар Тайсона парировал вратарь, но на добивании в нужной точке оказался Бланко Лещук — 1:0. А спустя две минуты, на 29-й, отличная атака «Шахтера» привела к тому, что после эффектного паса черпаком от Тайсона, Дентиньо обработал и нанес и четкий удар мимо вратаря — 2:0.

А на 37-й минуте контратака «Дебрецена» привела к подаче Ханджича на голову Фельтшеру и точному удару последнего — 2:1.

Во втором тайме горняки не раз могли увеличить счет в матче, но, в итоге, преимущество лидера чемпионата Украины осталось минимальным.

Свой следующий матч — последний перед официальной игрой 1/16 финала Лиги Европы против «Сельты» — дончане проведут 10 февраля в Браге.

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