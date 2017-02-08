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8 февраля 2017, 1:09 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Бавария» одолела «Вольфсбург» и вышла в четвертьфинал Кубка Германии по футболу

МОСКВА, 8 фев — Р-Спорт. Футболисты мюнхенской «Баварии» победили «Вольфсбург» в матче 1/8 финала Кубка Германии и вышли в следующий раунд турнира.

Футболисты мюнхенской Баварии победили Вольфсбург в матче 1/8 финала Кубка Германии и вышли в следующий раунд турнира. Увеличить
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Игра, прошедшая во вторник в Мюнхене, закончилась со счетом 1:0 в пользу действующего обладателя трофея. Единственный мяч у баварцев на 18-й минуте забил Дуглас Коста.

В другом матче 1/8 финала менхенгладбахская «Боруссия» нанесла гостевое поражение выступающему во второй бундеслиге «Гройтер Фюрту» — 2:0.

Своих соперников по четвертьфиналу «Бавария» и «Боруссия» узнают по результатам жеребьевки в среду.

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