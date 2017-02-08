«Бавария» одолела «Вольфсбург» и вышла в четвертьфинал Кубка Германии по футболу

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Игра, прошедшая во вторник в Мюнхене, закончилась со счетом 1:0 в пользу действующего обладателя трофея. Единственный мяч у баварцев на 18-й минуте забил Дуглас Коста.

В другом матче 1/8 финала менхенгладбахская «Боруссия» нанесла гостевое поражение выступающему во второй бундеслиге «Гройтер Фюрту» — 2:0.

Своих соперников по четвертьфиналу «Бавария» и «Боруссия» узнают по результатам жеребьевки в среду.