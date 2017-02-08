«Бавария» одолела «Вольфсбург» и вышла в четвертьфинал Кубка Германии по футболу
МОСКВА, 8 фев —
Р-Спорт. Футболисты мюнхенской «Баварии» победили «Вольфсбург» в матче 1/8 финала Кубка Германии и вышли в следующий раунд турнира.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Игра, прошедшая во вторник в Мюнхене, закончилась со счетом 1:0 в пользу действующего обладателя трофея. Единственный мяч у баварцев на 18-й минуте забил Дуглас Коста.
В другом матче 1/8 финала менхенгладбахская «Боруссия» нанесла гостевое поражение выступающему во второй бундеслиге «Гройтер Фюрту» — 2:0.
Своих соперников по четвертьфиналу «Бавария» и «Боруссия» узнают по результатам жеребьевки в среду.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter