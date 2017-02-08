«Рома» обновила рекорд клуба, державшийся с 1930 года
«Рома» разгромила «Фиорентину» в матче 23-го тура чемпионата Италии. Встреча прошла в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 4:0.
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Дубль в составе римского клуба оформил нападающий Эдин Джеко, по одному мячу на свой счёт записали защитник Федерико Фасио и хавбек Раджа Найнгголан.
Эта победа стала для «Ромы» 14-й подряд в домашних матчах итальянской Серии А. Римляне обновили рекорд клуба, который держался 87 лет: в 1930-м году «Рома» выиграла на своём поле 13 матчей чемпионата Италии кряду.
|7.02.2017 22:45
|основной раунд: 23-й тур
|Olimpico
|Рома
|4:0
|Фиорентина
|Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
|Лучано Спаллетти
|Соуза Паулу
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|23
|Удары (всего)
|13
|8
|Удары в створ
|2
|6
|Угловые
|3
|10
|Фолы
|15
|2
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Массимилиано Иррати (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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