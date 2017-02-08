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8 февраля 2017, 1:21 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Рома» обновила рекорд клуба, державшийся с 1930 года

«Рома» разгромила «Фиорентину» в матче 23-го тура чемпионата Италии. Встреча прошла в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 4:0.

Рома разгромила Фиорентину в матче 23-го тура чемпионата Италии. Увеличить
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Дубль в составе римского клуба оформил нападающий Эдин Джеко, по одному мячу на свой счёт записали защитник Федерико Фасио и хавбек Раджа Найнгголан.

Эта победа стала для «Ромы» 14-й подряд в домашних матчах итальянской Серии А. Римляне обновили рекорд клуба, который держался 87 лет: в 1930-м году «Рома» выиграла на своём поле 13 матчей чемпионата Италии кряду.

7.02.2017 22:45 основной раунд: 23-й тур Olimpico
Рома 4:0 Фиорентина
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Лучано Спаллетти Соуза Паулу
Голы
39′ Эдин Джеко (Д. Де Росси) 9
58′ Федерико Фасио (Д. Де Росси) 20
75′ Раджа Наингголан (К. Стротман) 4
83′ Эдин Джеко 9
Составы
Войчех Щенсны 1
Антонио Рюдигер 2
Бруну Перес 13
Федерико Фасио 20
Эмерсон 33
Константинос Манолас 44
18′ Кевин Стротман 6
Эдин Джеко 9
89′ Раджа Наингголан 4
Клеман Гренье 7
56′ 85′ Даниэле Де Росси 16
Леандро Паредес 5
81′ Стефан Эль-Шаарави 92
Франческо Тотти 10
12 Чиприан Тэтэрушану
2 Гонсало Родригес 57′
13 Давиде Астори
5 Милан Бадель
6 Карлос Санчес 35′
8 Матиас Весино
20 Борха Валеро 41′
30 Хума Бабакар
15 Максимилиано Оливера 63′
72 Йосип Иличич
10 Федерико Бернардески 74′
16 Кристиан Тельо
25 Федерико Кьеза 78′
19 Себастьян Кристофоро
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
23 Удары (всего) 13
8 Удары в створ 2
6 Угловые 3
10 Фолы 15
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Массимилиано Иррати (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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