«Рома» обновила рекорд клуба, державшийся с 1930 года

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Дубль в составе римского клуба оформил нападающий Эдин Джеко, по одному мячу на свой счёт записали защитник Федерико Фасио и хавбек Раджа Найнгголан.



Эта победа стала для «Ромы» 14-й подряд в домашних матчах итальянской Серии А. Римляне обновили рекорд клуба, который держался 87 лет: в 1930-м году «Рома» выиграла на своём поле 13 матчей чемпионата Италии кряду.