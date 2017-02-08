«Манчестер Юнайтед» не будет повышать цены на сезонные абонементы и билеты

Система цен на сезонные абонементы и билеты на «Олд Траффорд» остаётся неизменной уже на протяжении пяти последних сезонов, она сохранится и в сезоне-2017/18.



Стоимость абонемента на матчи «МЮ» в АПЛ для взрослого человека стартует от £ 532, что примерно равно 39 тыс. рублей. Для детей в возрасте до 16 лет предусмотрена система скидок на сезонный абонемент вплоть до 50% от основной стоимости, сообщает официальный сайт манкунианцев.