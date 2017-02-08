Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28696879/
8 февраля 2017, 0:47 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Манчестер Юнайтед» не будет повышать цены на сезонные абонементы и билеты

Руководство «Манчестер Юнайтед» приняло решение не повышать цены на домашние матчи «красных дьяволов» в рамках английской Премьер-лиги.

Система цен на сезонные абонементы и билеты на «Олд Траффорд» остаётся неизменной уже на протяжении пяти последних сезонов, она сохранится и в сезоне-2017/18.

Стоимость абонемента на матчи «МЮ» в АПЛ для взрослого человека стартует от £ 532, что примерно равно 39 тыс. рублей. Для детей в возрасте до 16 лет предусмотрена система скидок на сезонный абонемент вплоть до 50% от основной стоимости, сообщает официальный сайт манкунианцев.

Манчестер Юнайтед
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
30 января

Как выглядят стадионы за 500 дней до старта чемпионата мира (фото, видео)

Исполнительница гимна РФ: после такого казуса на ЧМ-2017 пошла плакать в туалет

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России