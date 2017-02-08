Нерукопожатные. Что творится в «Ювентусе»

Что с игроками?

Прошлым летом Штефан Лихтштайнер был готов сбежать из «Ювентуса» — на его позицию выловили Дани Алвеса, Массимилиано Аллегри не включил швейцарца в заявку на Лигу чемпионов. Самым активным в борьбе за защитника был «Интер», но контракт с нерадзурри сорвался на флажке, а потом Лихтштайнер через игры убедил Аллегри в своей нужности. На второе Дерби Италии в сезоне Штефан вышел в старте, доиграл до 80-й минуты, нередко глядя Ивану Перишичу в спину, а перед своей заменой обрушился на тренера с кучей оскорблений. Случилось удивительное — Лихтштайнер, не самый звёздный игрок «Ювентуса», испепелил Аллегри взглядом, а Алвеса проигнорировал.



За неделю до Лихтштайнера с Аллегри публично поссорился Пауло Дибала. Он ушёл на скамейку по-другому — хлопнул по ладони Пьяцу, но перед тренером убрал руку. Тренер иронично отреагировал на жест Дибалы: «Он не подал мне руку, чтобы вам, журналистам, было о чём болтать целую неделю». В Дерби Италии Аллегри тоже убрал Пауло с поля, но вместо ссоры была понимающая улыбка — кажется, оба понимали, что снова игнорировать друг друга нельзя.

Эти две истории должны были случиться с «Ювентусом» Аллегри. Во-первых, признавая рост Макса как тактика, нужно понять, что Макс-психолог остался примерно на уровне «Милана». Джанлука Дзамбротта в автобиографии рассказывал, как Аллегри отреагировал на эпический матч Лиги чемпионов с «Арсеналом», где россонери чуть не упустили преимущество в четыре мяча: «Аллегри зашёл в раздевалку после проигрыша 0:3 и сказал: “Всё хорошо, ребята, случившееся сегодня не важно”. Это было глупым шагом. Златан Ибрагимович был в ярости, он чуть не подрался с тренером прямо в раздевалке». Длительная победная серия «Ювентуса» в прошлом сезоне тоже лишь отчасти связана с тактическими находками Аллегри: после проигрыша «Сассуоло» он не стал травить гневные речи, зато в его отсутствие команду разнёс Джанлуиджи Буффон. Говорят, именно тот разнос капитана помог бьянконери выбраться из ямы.



Во-вторых, «Ювентус» изначально подписался на подобные ситуации ещё перед стартом сезона. Даже сам Аллегри признавал это, когда Дибала отказался жать ему руку: «Все игроки хотели бы остаться на поле, все хотели бы туда выйти. Может случиться момент, когда они злятся на тренера, это нормально». Недовольство игроков — прямое следствие кадровой политики: «Ювентус» набрал игроков на два полноценных состава, а играть хотят все. Из-за этого злился Лихтштайнер, из-за этого в «Марсель» укатил Патрис Эвра. Тот же Дибала много лечился, а сейчас только набирает форму перед Лигой чемпионов, так что ревностное отношение аргентинца к своему игровому времени неудивительно.



Аллегри слишком занят поиском оптимального модуля — ради максимальной отладки командной химии он готов менять игроков местами, одновременно умещать на поле Игуаина, Манджукича и Дибалу, спокойно перестраиваться с тактики 4-Х-Х на 3-Х-Х. Но давать практику всем игрокам он пока не готов. Скоро, как уверяет Аллегри, наступит подходящее время, где будут довольны и Лихтштайнер, и Дибала, и ярко выраженные лавочники: «Весной место в составе найдётся всем».

Что с руководством

Дымить вокруг трона Аллегри начало, когда «Ювентус» проиграл «Милану» в Суперкубке Италии по пенальти. На поле выскочили гендиректор Джузеппе Маротта и спортивный директор Фабио Паратичи, Аллегри пересёкся с ними и начал бешено жестикулировать, явно предъявляя претензии своим игрокам за проигранный матч. Итальянские журналисты услышали, как Аллегри открыто говорит начальникам: «Я надеру им задницы!»



Примерно в то же время мощный информационный вброс сделал Джиджи Монкальво — итальянский журналист, автор книг о семье Аньелли, правящей в «Ювентусе» долгие годы. Монкальво уверял, что Джон Элканн, гендиректор Fiat и акционер клуба, готов свергнуть Андреа Аньелли с поста президента «старой синьоры». «Если Андреа хочет подписать кого-то из игроков, то он должен получить одобрение своего кузена Элканна, который его ненавидит. Андреа ни на кого не может рассчитывать в совете директоров: Маротта на стороне Элканна, в то время как Павел Недвед сам готов стать президентом», — говорит Монкальво. Ох уж эта политика.

На фоне войны Элканна и Аньелли появились слухи о связи Аньелли и Маротты с калабрийской преступной группировкой «Ндрангета». Связь всплыла, когда Рокко Доминелло, член ОПГ, приехал на полуфинальный матч Лиги чемпионов в Мадрид и получил от клуба мешок бесплатных билетов на матч. На следующий день Рокко встретился в ресторане с Мароттой, где попросил просмотреть сына друга Умберто Белокко. Говорят, что у Аньелли была договорённость с фанатами «Ювентуса» — ультрас получают бесплатные билеты, но обходятся без оскорбительных баннеров и не порочат клуб. Во всё это можно было бы поверить, если бы не момент всплытия слухов на поверхность — Элканн, владелец нескольких итальянских газет разной степени достоверности информации, нашёл подходящий момент для трэш-токинга.

Пока же, исходя из публикаций итальянской прессы, формируется такая логическая цепочка: Элканн может уволить Аньелли, Маротта останется. А Аллегри всё равно, вероятно, закончит свою работу в «Ювентусе». В его случае всё прозаичнее.

Что с тренером?

В конце третьего сезона, когда «Ювентус» третий раз кряду стал лучшей командой кальчо, Антонио Конте был нацелен на свой рекорд — 100 очков за чемпионат. Ради благой цели Граф даже придумал себе врага в лице Джанлуиджи Буффона, перешагнул 100-очковый рубеж — а летом «Ювентус» спокойно расстался с тренером, который упёрся в собственный потолок. Подумаешь, что Конте выиграл чемпионат Италии трижды кряду, в Европе его команда рассыпалась, как печенье торчетти в руках.