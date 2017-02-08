Нерукопожатные. Что творится в «Ювентусе»
В «Ювентусе», позиционирующем себя как
клуб-семья, начался разлад: игроки не ладят с тренером, а тренеру, как говорят, ищут замену.
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Видимо, что-то случилось...
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Что с игроками?
Прошлым летом Штефан Лихтштайнер был готов сбежать из «Ювентуса» — на его позицию выловили Дани Алвеса, Массимилиано Аллегри не включил швейцарца в заявку на Лигу чемпионов. Самым активным в борьбе за защитника был «Интер», но контракт с нерадзурри сорвался на флажке, а потом Лихтштайнер через игры убедил Аллегри в своей нужности. На второе Дерби Италии в сезоне Штефан вышел в старте, доиграл до 80-й минуты, нередко глядя Ивану Перишичу в спину, а перед своей заменой обрушился на тренера с кучей оскорблений. Случилось удивительное — Лихтштайнер, не самый звёздный игрок «Ювентуса», испепелил Аллегри взглядом, а Алвеса проигнорировал.
За неделю до Лихтштайнера с Аллегри публично поссорился Пауло Дибала. Он ушёл на скамейку
Эти две истории должны были случиться с «Ювентусом» Аллегри.
Аллегри слишком занят поиском оптимального модуля — ради максимальной отладки командной химии он готов менять игроков местами, одновременно умещать на поле Игуаина, Манджукича и Дибалу, спокойно перестраиваться с тактики 4-Х-Х на 3-Х-Х. Но давать практику всем игрокам он пока не готов. Скоро, как уверяет Аллегри, наступит подходящее время, где будут довольны и Лихтштайнер, и Дибала, и ярко выраженные лавочники: «Весной место в составе найдётся всем».
Что с руководством
Дымить вокруг трона Аллегри начало, когда «Ювентус» проиграл «Милану» в Суперкубке Италии по пенальти. На поле выскочили гендиректор Джузеппе Маротта и спортивный директор Фабио Паратичи, Аллегри пересёкся с ними и начал бешено жестикулировать, явно предъявляя претензии своим игрокам за проигранный матч. Итальянские журналисты услышали, как Аллегри открыто говорит начальникам: «Я надеру им задницы!»
Примерно в то же время мощный информационный вброс сделал Джиджи Монкальво — итальянский журналист, автор книг о семье Аньелли, правящей в «Ювентусе» долгие годы. Монкальво уверял, что Джон Элканн, гендиректор Fiat и акционер клуба, готов свергнуть Андреа Аньелли с поста президента «старой синьоры». «Если Андреа хочет подписать
На фоне войны Элканна и Аньелли появились слухи о связи Аньелли и Маротты с калабрийской преступной группировкой «Ндрангета». Связь всплыла, когда Рокко Доминелло, член ОПГ, приехал на полуфинальный матч Лиги чемпионов в Мадрид и получил от клуба мешок бесплатных билетов на матч. На следующий день Рокко встретился в ресторане с Мароттой, где попросил просмотреть сына друга Умберто Белокко. Говорят, что у Аньелли была договорённость с фанатами «Ювентуса» — ультрас получают бесплатные билеты, но обходятся без оскорбительных баннеров и не порочат клуб. Во всё это можно было бы поверить, если бы не момент всплытия слухов на поверхность — Элканн, владелец нескольких итальянских газет разной степени достоверности информации, нашёл подходящий момент для
Пока же, исходя из публикаций итальянской прессы, формируется такая логическая цепочка: Элканн может уволить Аньелли, Маротта останется. А Аллегри всё равно, вероятно, закончит свою работу в «Ювентусе». В его случае всё прозаичнее.
Что с тренером?
В конце третьего сезона, когда «Ювентус» третий раз кряду стал лучшей командой кальчо, Антонио Конте был нацелен на свой рекорд — 100 очков за чемпионат. Ради благой цели Граф даже придумал себе врага в лице Джанлуиджи Буффона, перешагнул 100-очковый рубеж — а летом «Ювентус» спокойно расстался с тренером, который упёрся в собственный потолок. Подумаешь, что Конте выиграл чемпионат Италии трижды кряду, в Европе его команда рассыпалась, как печенье торчетти в руках.
Все говорили, что расставание случилось не по логике, но у «Ювентуса» своя логика — там нового тренера исторически ищут или когда старый исчерпал идеи и достиг потолка, или же когда он выполнил всё, ради чего был приглашён. Так было с Дидье Дешамом, когда он возвращал бьянконери в Серию А. Так было с Джованни Трапаттони три десятка лет назад, аккурат после чемпионского сезона. С Антонио Конте. Аллегри — следующий. Единственное, что поможет ему избежать «исторической спирали» «Ювентуса», где тренеры приносятся в жертву клубной философии, — выигранная Лига чемпионов. Аллегри сделал бьянконери самой тактически гибкой командой Европы, но без ушастого кубка его достижение не будет иметь для руководства никакого значения.
Слухи уже очерчивают круг претендентов на тренерский пост в «Ювентусе», и главный, как говорят, — Паулу Соуза, бьянконеро со стажем, полтора сезона тренирующий «Фиорентину». Если вы видели игру «фиалок», то вам это покажется диким:
Но даже тренер из серой команды с такими исходными данными может стать в «Ювентусе» своим. Если не верите, то вспомните: был январь 2014-го, один тренер перессорился со всей раздевалкой, пережил трансформацию состава, где вместо 11 звёзд стало 11 Андреа Поли, и вместо борьбы за чемпионство начал бороться за первую десятку. Он был бесславно уволен, а спустя полтора года попал в финал Лиги чемпионов.
Если он смог, то почему Паулу Соуза не сможет?
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