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8 февраля 2017, 0:39 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Анри: Этот состав «Арсенала» не знает, чего может достичь

Бывший нападающий сборной Франции и «Арсенала» Тьерри Анри поделился мнением о проблемах «канониров».

«Есть ли у “Арсенала” необходимые качества, чтобы брать титул в таком составе? Это спорный вопрос. На бумаге — да. Если “Челси” лидирует в АПЛ, то и нынешний “Арсенал” тоже можно представить на самом верху таблицы. Но нужна гармония, баланс. Эта команда не знает, чего может достичь. Там должно быть самоуправление и самодисциплина.

Я не думаю, что Арсен должен уйти. Должен ли он изменить свою тактику — не знаю. Но он должен что-то делать. Тактика никогда не помешает, но в матче с “Челси” я видел, что у команды есть заметные проблемы с психологией, так что дело не только в мастерстве. Если уж “Лестер” в прошлом году взял титул…» — цитирует Анри RMC.

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