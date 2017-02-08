Анри: Этот состав «Арсенала» не знает, чего может достичь

«Есть ли у “Арсенала” необходимые качества, чтобы брать титул в таком составе? Это спорный вопрос. На бумаге — да. Если “Челси” лидирует в АПЛ, то и нынешний “Арсенал” тоже можно представить на самом верху таблицы. Но нужна гармония, баланс. Эта команда не знает, чего может достичь. Там должно быть самоуправление и самодисциплина.



Я не думаю, что Арсен должен уйти. Должен ли он изменить свою тактику — не знаю. Но он должен что-то делать. Тактика никогда не помешает, но в матче с “Челси” я видел, что у команды есть заметные проблемы с психологией, так что дело не только в мастерстве. Если уж “Лестер” в прошлом году взял титул…» — цитирует Анри RMC.