Анри: Этот состав «Арсенала» не знает, чего может достичь
Бывший нападающий сборной Франции и «Арсенала» Тьерри Анри поделился мнением о проблемах «канониров».
«Есть ли у “Арсенала” необходимые качества, чтобы брать титул в таком составе? Это спорный вопрос. На бумаге — да. Если “Челси” лидирует в АПЛ, то и нынешний “Арсенал” тоже можно представить на самом верху таблицы. Но нужна гармония, баланс. Эта команда не знает, чего может достичь. Там должно быть самоуправление и самодисциплина.
Я не думаю, что Арсен должен уйти. Должен ли он изменить свою тактику — не знаю. Но он должен
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