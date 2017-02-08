Аллегри: «Ювентусу» не хватит 86 очков для победы в чемпионате Италии

«Ничего еще не закончено. У нас будет очень тяжелый календарь в конце сезона: дерби с “Торино” в 35-м туре, а уже через неделю — выездной матч с “Ромой”. Впереди еще долгий путь, нам нужно больше побед. 86 очков не хватит для победы в чемпионате, по крайней мере на сегодняшний день мне кажется именно так. Нужно прибавлять и наращивать преимущество», — цитирует Аллегри Football Italia.



«Ювентус» (54 очка) занимает первое место в Серии А, опережая «Наполи» на шесть очков при одной игре в запасе.