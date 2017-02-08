Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28696655/
8 февраля 2017, 0:43 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Аллегри: «Ювентусу» не хватит 86 очков для победы в чемпионате Италии

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри выразил мнение, что туринцы еще не гарантировали себе титул.

«Ничего еще не закончено. У нас будет очень тяжелый календарь в конце сезона: дерби с “Торино” в 35-м туре, а уже через неделю — выездной матч с “Ромой”. Впереди еще долгий путь, нам нужно больше побед. 86 очков не хватит для победы в чемпионате, по крайней мере на сегодняшний день мне кажется именно так. Нужно прибавлять и наращивать преимущество», — цитирует Аллегри Football Italia.

«Ювентус» (54 очка) занимает первое место в Серии А, опережая «Наполи» на шесть очков при одной игре в запасе.

Ювентус
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
30 января

Как выглядят стадионы за 500 дней до старта чемпионата мира (фото, видео)

Исполнительница гимна РФ: после такого казуса на ЧМ-2017 пошла плакать в туалет

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России