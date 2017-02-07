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7 февраля 2017, 23:48 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Монако» продлил беспроигрышную серию в чемпионате Франции, обыграв «Монпелье»

МОСКВА, 7 фев — Р-Спорт. Футболисты «Монако» нанесли поражение «Монпелье» в матче 24-го тура чемпионата Франции и продлили серию без поражений в турнире до шести матчей.

Встреча, состоявшаяся во вторник в Монпелье, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На голы Камиля Глика (16-я минута) и Килиана Мбаппе (20-я) хозяева ответили точным ударом Илтона (47-я). «Монако» заканчивал игру в меньшинстве: на 88-й минуте за вторую желтую карточку был удален защитник Жемерсон.

В другом матче тура «Бордо» на выезде разгромил «Кан» — 4:0. В составе победителей дебютировал и провел все 90 минут сербский защитник Вукашин Йованович, взятый в аренду у петербургского «Зенита» в зимнее трансферное окно.

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