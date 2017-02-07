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7 февраля 2017, 23:48 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Bild: Лам завершит карьеру летом и откажется от должности спортивного директора «Баварии»

Капитан «Баварии» Филипп Лам принял решение завершить игровую карьеру после окончания сезона, сообщает Bild. 33-летний футболист уже сообщил руководству клубу о своем решении. Стоит отметить, что Лам отклонил предложение мюнхенской команды занять пост спортивного директора клуба.

Филипп Лам выступает за «Баварию» с 2001 года. Карьеру в сборной Германии Лам завершил в 2014 году после победы на чемпионате мира в Бразилии. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2018 года.

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