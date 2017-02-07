Bild: Лам завершит карьеру летом и откажется от должности спортивного директора «Баварии»
Капитан «Баварии» Филипп Лам принял решение завершить игровую карьеру после окончания сезона, сообщает Bild. 33-летний футболист уже сообщил руководству клубу о своем решении. Стоит отметить, что Лам отклонил предложение мюнхенской команды занять пост спортивного директора клуба.
Филипп Лам выступает за «Баварию» с 2001 года. Карьеру в сборной Германии Лам завершил в 2014 году после победы на чемпионате мира в Бразилии. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2018 года.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter