Кевин Кураньи: Я не перейду в брестское «Динамо»
Бывший нападающий сборной Германии Кевин Кураньи, ранее выступавший за «Штутгарт», «Шальке», «Хоффенхайм» и московское «Динамо», опроверг информацию о том, что может перейти в брестское «Динамо».
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Ранее официальный команды сообщил, что футболист проводит тренировки на предсезонных сборах вместе с белорусским клубом.
— Дорогие СМИ, — написал на своей странице Facebook Кураньи. — Приятно, что вы помните обо мне. Но это ложь. Пожалуйста, спрашивайте, прежде чем
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