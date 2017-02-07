Кевин Кураньи: Я не перейду в брестское «Динамо»

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Ранее официальный команды сообщил, что футболист проводит тренировки на предсезонных сборах вместе с белорусским клубом.