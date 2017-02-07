Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28696336/
7 февраля 2017, 23:05 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Кевин Кураньи: Я не перейду в брестское «Динамо»

Бывший нападающий сборной Германии Кевин Кураньи, ранее выступавший за «Штутгарт», «Шальке», «Хоффенхайм» и московское «Динамо», опроверг информацию о том, что может перейти в брестское «Динамо».

Бывший нападающий сборной Германии <span class=error>Кевин</span> <span class=error>Кураньи</span> ранее выступавший за Штутгарт <span class=error>Шальке</span> Хоффенхайм и московское Динамо опроверг информацию о том что может перейти в брестское Динамо. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее официальный команды сообщил, что футболист проводит тренировки на предсезонных сборах вместе с белорусским клубом.

— Дорогие СМИ, — написал на своей странице Facebook Кураньи. — Приятно, что вы помните обо мне. Но это ложь. Пожалуйста, спрашивайте, прежде чем что-то сообщать. Я не перейду в брестское «Динамо».

Динамо Брс
Новости Матчи Состав
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
07 февраля

Слуцкий вернулся в ЦСКА

Трагедия в Испании

Откровенное интервью Карпина. Раскрыл все секреты