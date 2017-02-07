Куарежма продлил контракт с «Бешикташем» и за три года заработает € 5,95 млн

За это время Куарежма заработает € 5,95 млн. По € 4 тыс. он будет получать в качестве бонуса за каждый проведенный матч.



В нынешнем розыгрыше чемпионата Турции Куарежма провел 17 матчей (15 — с первых минут) и забил один гол.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="tr" dir="ltr">Ricardo Quaresma’nın Sözleşmesi Uzatıldı<a href="https://t.co/fcmLEU35S9">https://t.co/fcmLEU35S9</a><a href="https://twitter.com/hashtag/Be%C5%9Fikta%C5%9F?src=hash">#Beşiktaş</a> <a href="https://t.co/aFv9P2VPdt">pic.twitter.com/aFv9P2VPdt</a></p>— Beşiktaş JK (@Besiktas) <a href="https://twitter.com/Besiktas/status/829010293892247554">7 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>