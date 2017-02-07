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7 февраля 2017, 22:33 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Куарежма продлил контракт с «Бешикташем» и за три года заработает € 5,95 млн

Нападающий «Бешикташа» Рикарду Куарежма продолжит выступать за команду из Стамбула. 33-летний футболист продлил контракт с «Бешикташем» на три года, информирует официальный сайт турецкого клуба.

За это время Куарежма заработает € 5,95 млн. По € 4 тыс. он будет получать в качестве бонуса за каждый проведенный матч.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Турции Куарежма провел 17 матчей (15 — с первых минут) и забил один гол.

Бешикташ
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