Карвахаль вернулся в общую группу игроков «Реала»

Предполагалось, что испанец, у которого в середине января была диагностирована травма подколенного сухожилия, не сможет помочь своей команде в течение месяца и, вероятнее всего, пропустит первую игру 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи», которая состоится 15 февраля.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">↩️?⚽️ <a href="https://twitter.com/hashtag/RMCity?src=hash">#RMCity</a> <br>¡<a href="https://twitter.com/DaniCarvajal92">@DaniCarvajal92</a> se entrenó con el resto del equipo! ?<a href="https://twitter.com/hashtag/HalaMadrid?src=hash">#HalaMadrid</a> <a href="https://t.co/lGd2uc8FAN">pic.twitter.com/lGd2uc8FAN</a></p>— Real Madrid C. F. (@realmadrid) <a href="https://twitter.com/realmadrid/status/829018962168016896">7 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>