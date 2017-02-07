Карвахаль вернулся в общую группу игроков «Реала»
Защитник «Реала» Дани Карвахаль приступил к тренировкам в общей группе команды, информирует
пресс-служба мадридцев. Отметим, что в конце января сам футболист сообщил о том, что приступит к тренировкам 7 февраля.
Предполагалось, что испанец, у которого в середине января была диагностирована травма подколенного сухожилия, не сможет помочь своей команде в течение месяца и, вероятнее всего, пропустит первую игру 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи», которая состоится 15 февраля.
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