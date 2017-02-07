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7 февраля 2017, 21:45 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Манчестер Сити» может продать Агуэро за 80 миллионов фунтов

«ПСЖ» летом намерен попытаться купить нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.

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Как сообщает The Times, парижане готовят предложение по аргентинцу, чьи позиции в «Манчестер Сити» пошатнулись после прихода в команду Габриэла Жезуса.

По данным источника, «горожане» не хотят отпускать Агуэро, но готовы рассмотреть предложения от 80 миллионов фунтов стерлингов. Конкуренцию «ПСЖ» может составить «Реал».

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