«Манчестер Сити» может продать Агуэро за 80 миллионов фунтов
«ПСЖ» летом намерен попытаться купить нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.
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Как сообщает The Times, парижане готовят предложение по аргентинцу, чьи позиции в «Манчестер Сити» пошатнулись после прихода в команду Габриэла Жезуса.
По данным источника, «горожане» не хотят отпускать Агуэро, но готовы рассмотреть предложения от 80 миллионов фунтов стерлингов. Конкуренцию «ПСЖ» может составить «Реал».
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