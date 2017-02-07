Рассмотрение иска Пизелли к «Актобе» начнется в четверг

Известно, что Пизелли работал в футбольном клубе с января 2014 года по 31 декабря 2015 года. По договору ему положена ежемесячная зарплата в размере 60 тысяч долларов и премия в сумме 15 тысяч долларов. У клуба образовались перед игроком долги за 10 месяцев.



Еще летом прошлого года футболист подавал иск на ФК «Актобе», однако тогда горсуд отклонил его заявление. Причиной было несоблюдение порядка предварительного досудебного урегулирования спора, предусмотренное трудовым договором. Футболист должен был дождаться ответа на свое обращение Палаты по разрешению споров «Федерации футбола Казахстана».



В нынешнем году Пизелли пытался наложить арест на имущество ФК «Актобе» на 64 миллиона тенге. Однако суд отказал ему и на этот раз.



«Принятые судом обеспечительные меры не должны приводить ответчика — юридическое лицо к банкротству, нарушению нормальной производственной деятельности», — отметила в своем постановлении судья Биманова.