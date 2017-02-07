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7 февраля 2017, 21:50 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Стойлов рассказал о своем будущем в «Астане»

Главный тренер «Астаны» Станимир Стойлов в интервью Sportal.bg прокомментировал вопрос продления контракта с казахстанским клубом, а также признался, что хотел бы попробовать свои силы в более сильном европейском чемпионате, сообщает Sports.kz.

Главный тренер <span class=error>Астаны</span> Станимир <span class=error>Стойлов</span> в интервью Sportal.bg прокомментировал вопрос продления контракта с казахстанским клубом а также признался что хотел бы попробовать свои силы в более сильном европейском чемпионате сообщает Sports.kz. Увеличить
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 — Сейчас мы должны полностью сконцентрироваться на работе перед началом чемпионата и предстоящими стартами в еврокубках. Знаете, матчи еврокубков — своего рода раздражитель для меня. Только там ты можешь показать свои реальные возможности. Всё остальное — в фоновом режиме. Конечно, не всегда удается пробиться в еврокубки — особенно когда я принял «Астану», когда у нее был коэффициент 2. Теперь у нас 18, что говорит о хорошей проделанной работе. Летом будем решать, как быть дальше — это зависит не только от меня. Если у зарубежных клубов будет интерес ко мне — посмотрим. Конечно, я хочу попробовать свои силы в более сильном чемпионате, где «европейские» матчи будут каждую неделю. Но болгарский паспорт мешает нашим тренерам — к ним негативно относятся за рубежом, плохо отзываются о них. Хотя в последние годы мы стали работать лучше, чем раньше, — сказал Стойлов.

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