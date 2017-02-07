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7 февраля 2017, 21:54 | Футбол: Зарубежный | УНИАН

«Динамо» обыграло хорватский «Осиек» в очередном межсезонном матче

В Испании завершился очередной матч зимнего межсезонного сбора, в котором киевское «Динамо» обыграло хорватский «Осиек», сообщает официальный сайт киевлян.

Игра завершилась со счетом 2:1. Увеличить
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Игра завершилась со счетом 2:1.

Киевляне вышли вперед уже на 18-й минуте матча, когда после атаки правым флангом прошла подача на дальнюю штангу, откуда Мораес отдал немного назад в центр, и Цыганков с нескольких метров переправил мяч в ворота.

В дальнейшем соперник смог выровнять игру, а на 77-й минуте сравнял счет. Хорваты организовали быструю атаку, и Кнежевич с линии штрафной площади точно ударил по воротам. Впрочем, киевляне смогли выиграть этот матч. На 89-й минуте динамовцы организовали атаку через правый фланг, партнеры выкатили мяч в центр штрафной площади, откуда Ореховский точно пробил в нижний угол ворот — 2:1.

Таким образом, киевляне выиграли первый матч последнего зимнего сбора в Испании.

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