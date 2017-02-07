«Динамо» обыграло хорватский «Осиек» в очередном межсезонном матче
В Испании завершился очередной матч зимнего межсезонного сбора, в котором киевское «Динамо» обыграло хорватский «Осиек», сообщает официальный сайт киевлян.
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Игра завершилась со счетом 2:1.
Киевляне вышли вперед уже на 18-й минуте матча, когда после атаки правым флангом прошла подача на дальнюю штангу, откуда Мораес отдал немного назад в центр, и Цыганков с нескольких метров переправил мяч в ворота.
В дальнейшем соперник смог выровнять игру, а на 77-й минуте сравнял счет. Хорваты организовали быструю атаку, и Кнежевич с линии штрафной площади точно ударил по воротам. Впрочем, киевляне смогли выиграть этот матч. На 89-й минуте динамовцы организовали атаку через правый фланг, партнеры выкатили мяч в центр штрафной площади, откуда Ореховский точно пробил в нижний угол ворот — 2:1.
Таким образом, киевляне выиграли первый матч последнего зимнего сбора в Испании.
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