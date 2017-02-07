Президент «Лиона»: Мы не будем препятствовать уходу Ляказетта

25-летний форвард является воспитанником французского клуба и провел в его составе 255 матчей, в которых забил 113 голов и отдал 40 передач. Ранее сообщалось, что в игроке заинтересованы «Барселона», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус».

— Если «Барселона» или «Манчестер Юнайтед» в один прекрасный день сделают хорошее предложение, то мы не будет отговаривать Ляказетта, — цитирует Football Italia Оласа. — Это нормально, что мы позволяем ему покинуть команду. Ведь до этого мы отпускали Юмтити и Абидаля в «Барселону», а Бензема в «Реал». Александр хочет играть в большом клубе, и мы не будем стоять у него на пути.