«Тобол» проиграл македонцам
Костанайский «Тобол» потерпел первое поражение на сборах.
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Подопечные Омари Тетрадзе прервали беспроигрышную серию товарищеских матчей межсезонья. Соперники из македонского «Sileks» оказались сильнее и обыграл костанайцев со счетом 2:1.
Кратовчане открыли счет в конце первого тайма благодаря голу Антонио Каланоски, а в начале второго тайма увеличили преимущество голом Йована Кастратовича.
У костанайцев гол престижа на счету Алексея Щеткина.
Напомним, нынешняя игра была заключительной на УТС-3.
Через неделю команда из Костаная отправляется на заключительный сбор, который продлится с 13 по 27 февраля 2017 года.
На данный момент определены следующие товарищеские матчи:.
16 февраля 2017 г. ФК «Тобол» — ФК «Оренбург» (Оренбург, Россия);
19 февраля 2017 г. ФК «Тобол» — ФК «Ильичевец» (Мариуполь, Украина);
26 февраля 2017 г. ФК «Тобол» — ФК «БАТЭ» (Борисов, Беларусь).
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