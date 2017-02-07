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7 февраля 2017, 21:28 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Тобол» проиграл македонцам

Костанайский «Тобол» потерпел первое поражение на сборах.

<span class=error>Костанайский</span> Тобол потерпел первое поражение на сборах. Увеличить
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Подопечные Омари Тетрадзе прервали беспроигрышную серию товарищеских матчей межсезонья. Соперники из македонского «Sileks» оказались сильнее и обыграл костанайцев со счетом 2:1.

Кратовчане открыли счет в конце первого тайма благодаря голу Антонио Каланоски, а в начале второго тайма увеличили преимущество голом Йована Кастратовича.

У костанайцев гол престижа на счету Алексея Щеткина.

Напомним, нынешняя игра была заключительной на УТС-3.

Через неделю команда из Костаная отправляется на заключительный сбор, который продлится с 13 по 27 февраля 2017 года.

На данный момент определены следующие товарищеские матчи:.

16 февраля 2017 г. ФК «Тобол» — ФК «Оренбург» (Оренбург, Россия);
19 февраля 2017 г. ФК «Тобол» — ФК «Ильичевец» (Мариуполь, Украина);
26 февраля 2017 г. ФК «Тобол» — ФК «БАТЭ» (Борисов, Беларусь).

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