«Фиорентина» не планирует продлевать контракт с капитаном команды
Хосе Рауль Иглесиас, агент защитника и капитана «Фиорентины» Гонсало Родригеса, сообщил, что его клиент, скорее всего, летом покинет Флоренцию. Контракт 32-летнего аргентинца с «фиалками» истекает в июне.
— Мы дважды встречались с руководством «Фиорентины» в ноябре, после чего со мной никто не связывался, — цитирует Tuttomercatoweb Иглесиаса. — Очевидно, что клуб не хочет продлевать контракт с Гонсало. У нас много предложений от других команд, в том числе полученных за последние несколько дней. Пока договоренностей с другими коллективами нет.
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