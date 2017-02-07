«Фиорентина» не планирует продлевать контракт с капитаном команды

— Мы дважды встречались с руководством «Фиорентины» в ноябре, после чего со мной никто не связывался, — цитирует Tuttomercatoweb Иглесиаса. — Очевидно, что клуб не хочет продлевать контракт с Гонсало. У нас много предложений от других команд, в том числе полученных за последние несколько дней. Пока договоренностей с другими коллективами нет.