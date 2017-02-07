Борисовский БАТЭ уступил «Лудогорцу», брестское «Динамо» обыграло футболистов «Приштины»

Чемпион страны борисовский БАТЭ встречался с лучшим клубом Болгарии последних лет «Лудогорцем» из Разграда и уступил со счетом 1:2. Единственный гол в составе борисовчан провел Алексей Риос, отличившийся на 41-й минуте. Подопечные Александра Ермаковича провели матч в таком составе: Щербицкий; Риос, Остойич, Поляков, Жавнерчик (М. Володько, 46), А. Володько (Гвилия, 46), Кендыш (Яблонский, 46), Иванич (Березкин, 46), Джигеро (Жук, 46), Родионов (Рушевич, 46), Стасевич (Антилевский, 46; Мухамедов, 76). Это был второй спарринг БАТЭ на сборе в Белеке. В первом белорусы сыграли вничью со словенским «Марибором» — 0:0. Следующий спарринг 13-кратные чемпионы Беларуси проведут 12 февраля против украинского «Черноморца» из Одессы, а на следующий день отправятся домой.

Футболисты брестского «Динамо» сегодня победили косовскую «Приштину» — 2:1. В составе брестчан отличились легионеры — аргентинец Леандро Габриэль Торрес и Джоэль Фамейе из Ганы. Потенциальный звездный новобранец динамовцев немецкий форвард Кевин Кураньи в этой игре участия не принимал. Первый контрольный поединок в Турции команда Владимира Журавля провела позавчера, уступив турецкому клубу «Газиантепспор» со счетом 0:1. В игровой программе еще два спарринга с двумя «Динамо» — 9 февраля с хорватским из Загреба и 13 февраля с российским из Москвы, за который ранее выступал Кевин Кураньи.