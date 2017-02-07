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— Мы друзья с Модричем за пределами поля и я уверен, что сейчас он находится на пике своей карьеры, — приводит Marca слова Срны. — На данный момент он является лучшим полузащитником в мире и в этом у меня нет абсолютно никаких сомнений. Да, конечно, у «Реала» есть много хороших игроков, но без Модрича у них возникли бы проблемы.

Модрич выступает за «Реал» с 2012 года, а Срна с 2003 года за «Шахтер». 34-летний Срна закончил выступление за сборную Хорватии в 2016 году.