Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28694997/
7 февраля 2017, 19:51 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Медель продлит контракт с «Интером»

Полузащитник «Интера» Гари Медель продлит действующий контракт. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Как информирует calciomercato.com, стороны уже достигли принципиальной договоренности о новом контракте. На этой неделе состоится еще одна встреча, на которой соглашение будет оформлено официально. Нынешний контракт чилийца истекает летом 2018 года и будет продлен еще на два года.

В текущем сезоне 29-летний Гари Медель провел 17 матчей за «Интер» во всех турнирах.

Интер
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
1 февраля

Хоккеист СКА разбил в кровь лицо юной болельщице «Спартака» (Видео)

Женская сборная России по хоккею избила сборную Чехии (видео драки)

Почему требования 19 стран против России это хорошо