«Атырау» уступил клубу РФПЛ
«Атырау» на заключительном УТС в Турции сыграл товарищеский матч с клубом российской
Премьер-Лиги «Оренбургом», пишет Sports.kz.
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В первом тайме в воротах казахстанцев побывали два гола, их авторами стали Игорь Коронов и Вадим Афонин, а во втором счет не менялся. 2:0 — победа «Оренбурга».
11 февраля «Атырау» встретится с грузинской «Чихурой».
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