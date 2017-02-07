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7 февраля 2017, 19:29 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Атырау» уступил клубу РФПЛ

«Атырау» на заключительном УТС в Турции сыграл товарищеский матч с клубом российской Премьер-Лиги «Оренбургом», пишет Sports.kz.

<span class=error>Атырау</span> на заключительном <span class=error>УТС</span> в Турции сыграл товарищеский матч с клубом российской <nobr>Премьер-Лиги</nobr> Оренбургом пишет Sports.kz. Увеличить
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В первом тайме в воротах казахстанцев побывали два гола, их авторами стали Игорь Коронов и Вадим Афонин, а во втором счет не менялся. 2:0 — победа «Оренбурга».

11 февраля «Атырау» встретится с грузинской «Чихурой».

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