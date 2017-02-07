«Атырау» уступил клубу РФПЛ

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В первом тайме в воротах казахстанцев побывали два гола, их авторами стали Игорь Коронов и Вадим Афонин, а во втором счет не менялся. 2:0 — победа «Оренбурга».



11 февраля «Атырау» встретится с грузинской «Чихурой».