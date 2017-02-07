Глава Ла Лиги Тебас и посол Украины Щерба провели встречу после скандала с Зозулей

Зозуля перешел в «Райо Вальекано» на правах аренды из «Бетиса» 31 января. Фанаты «Райо» выступили против этого трансфера, настаивая на том, что украинец придерживается неонацистских взглядов. Они выпустили заявление, в котором подчеркнули, что «не приветствуют фашистов и неонацистов». В результате руководство «Райо» приняло решение вернуть форварда в «Бетис». Поскольку Зозуля ранее был отзаявлен «Бетисом», нападающий не может принимать участия в играх за севильский клуб до конца сезона.

По итогам встречи, которая прошла во вторник в штаб-квартире Ла Лиги в Мадриде, Тебас и Щерба договорились о поддержке Зозули испанским правительством, так как «ситуация с украинским футболистом может подорвать фундаментальное право человека на труд». О конкретных мерах и действиях в отношении ситуации с Зозулей не сообщается.

В 2016 году Зозуля, переходя в «Бетис», прибыл на подписание контракта в футболке с гербом Украины. Один из испанских журналистов принял его за логотип праворадикальной организации и написал статью, где обвинил игрока в нацизме. Статья получила в Испании большую огласку. «Бетис» позднее добился удаления статьи.

Зозуля неоднократно публично выражал свои политические предпочтения, поддерживая действия украинских силовиков в отношении ситуации на Донбассе. Он также фотографировался вместе с шарфом с изображением лидера Организации украинских националистов, одного из главных инициаторов создания Украинской повстанческой армии (УПА) Степана Бандеры.