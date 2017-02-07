Брестское «Динамо» подтвердило информацию о переговорах с Кураньи

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Во вторник портал «Трибуна» со ссылкой на источник сообщил, что 34-летний форвард может перейти в брестское «Динамо».

«Действительно, мы ведем переговоры с Кураньи о подписании контракта. Вчера (6 февраля) он прибыл на тренировочный сбор команды в Турцию. Если мы придем к общему знаменателю, и его все устроит, то мы с удовольствием подпишем соглашение. Детали предложенного договора мы пока держим в секрете», — сказала Хижинкова.

«Мы стремимся к тому, чтобы удовлетворить запросы игрока. На данный момент он находится без клуба, поэтому речь идет сейчас о том, завершать ли ему карьеру, поддерживать форму до открытия летнего трансферного окна или найти себе команду. Очень надеемся, что он примет наше предложение», — добавила она.

Кураньи покинул московское «Динамо» летом 2015 года. В составе столичной команды нападающий провел 145 матчей, в которых забил 56 мячей. В сезоне-2015/16 форвард выступал за немецкий «Хоффенхайм», в составе которого не забил ни одного гола в 14 играх. На данный момент Кураньи находится в статусе свободного агента.