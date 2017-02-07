ФИФА сняла с украинского «Днепра» еще шесть очков за долги

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В октябре 2016 года с «Днепра» уже были снять шесть очков за долг перед агентом бывшего главного тренера команды Хуанде Рамоса. Кроме того, «Днепр» из-за этого долга может быть исключен из высшего дивизиона украинского чемпионата.

В настоящий момент «Днепр» имеет шесть очков после 18 матчей и занимает 11-е место в турнирной таблице.