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7 февраля 2017, 19:02 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

ФИФА сняла с украинского «Днепра» еще шесть очков за долги

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) снял с украинского клуба «Днепр» шесть очков за непогашенный долг по зарплате перед бразильцем Данило Соузой. Об этом сообщает телеканал «Футбол 24».

Кроме того Днепр <nobr>из-за </nobr>долга перед <span class=error>Хуанде</span> <span class=error>Рамосом</span> может быть исключен из высшего дивизиона украинского чемпионата. Увеличить
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В октябре 2016 года с «Днепра» уже были снять шесть очков за долг перед агентом бывшего главного тренера команды Хуанде Рамоса. Кроме того, «Днепр» из-за этого долга может быть исключен из высшего дивизиона украинского чемпионата.

В настоящий момент «Днепр» имеет шесть очков после 18 матчей и занимает 11-е место в турнирной таблице.
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