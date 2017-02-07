«Лестер» выступил с заявлением о полной поддержке главного тренера Раньери

Раньери возглавил «Лестер» летом 2015 года и в первом же сезоне привел команду к исторической победе в чемпионате Англии. Перед началом сезона-2016/17 руководство «лисиц» продлило контракт с главным тренером до 2020 года.

В текущем чемпионате «Лестер» после 24 туров набрал 21 очко и занимает 16-ю строчку в турнирной таблице. В связи с неудачными результатами команды в СМИ появились слухи о возможной отставке 65-летнего специалиста.

«В свете недавних спекуляций “Лестер” хотел бы сделать совершенно ясное заявление о своей неизменной поддержке главного тренера команды Клаудио Раньери. Весь клуб находится на стороне тренера и игроков, которые сосредоточены на решении стоящих перед нами проблем», — говорится в сообщении «Лестера».

В январе Раньери получил награду лучшему тренеру 2016 года в мужском футболе по версии ФИФА.