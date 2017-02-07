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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28692010/
7 февраля 2017, 16:06 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Джибриль Сиссе попробует себя в роли диджея и продюсера

Бывший футболист «Ливерпуля», «Кубани» и сборной Франции Джибриль Сиссе объявил о желании попробовать себя в необычной роли.

«С той же страстью я всецело посвящу себя карьере диджея, продюсера и консультанта, а также буду продвигать свой бренд одежды. Спасибо всем за поддержку. У меня теперь начинается новая жизнь», — приводит слова Сиссе Liverpool Echo.

Джибриль начал профессиональную карьеру в 1998 году в «Осере», где надолго стал одним из лидеров клуба. В 2004 году форвард перешёл в «Ливерпуль». Далее он выступал за «Марсель», «Сандерленд», «Панатинаикос», «Лацио», «Аль-Гарафу», «Кубань» и «Бастию». За сборную Франции Сиссе провёл 41 матч, забив 9 голов.
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