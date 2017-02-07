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7 февраля 2017, 16:04 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Хуан Мата: Уверен, матч с «Уотфордом» будет абсолютно другим

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата оставил запись в своем микроблоге на официальном сайте «красных дьяволов».

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата оставил запись в своем микроблоге на официальном сайте «красных дьяволов».

Первым делом испанец подвел итоги матча с «Лестером» в 24-м туре АПЛ. Напомним, команда Жозе Моуринью разгромила действующего чемпиона Англии со счетом 3:0.

«Результат этой встречи поможет “Юнайтед” смотреть в будущее с оптимизмом. Забив три мяча в ворота соперника, мы доказали, что не теряем время на тренировках. Мы продемонстрировали свою эффективность в чужой штрафной площади. Уверен, мы способны делать это в любой игре. Это была цельная игра от всех футболистов. Постараемся с таким же настроем подойти и к другим матчам».

Мата считает, что его команда продолжает чемпионскую гонку и борьбу за место в Лиге чемпионов.

«В эти выходные мы воспользовались возможностью сократить разрыв от наших некоторых конкурентов. Будем стараться и дальше побеждать, оказывая тем самым давление на другие команды».

Полузащитник «красных дьяволов» поделился ожиданиями от предстоящей игры с «Уотфордом» в 25-м туре, объяснив, почему эта встреча будет отличаться от других матчей.

«Нас ждет спокойная неделя, поскольку «Юнайтед» проведет всего один матч. Мы привыкли к плотному графику, так что у нас будет время хорошо подготовиться. Уверен, встреча с «Уотфордом» 11 февраля будет совершенно иной. Абсолютно другой матч, не похожий на предыдущие игры.

Что касается нашего соперника, то они, очевидно, находятся в хорошем состоянии, однако, мы будем играть на домашней арене. С одной стороны это придает команде сил, с другой — мы испытываем дополнительное давление, поскольку обязаны перед своими болельщиками одержать победу, — написал Мата в своем микроблоге на официальном сайте «МЮ».

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