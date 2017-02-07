Падение с Олимпа. Как «Лестер» идет по пути «Манчестер Сити»

В истории английского футбола уже был случай, когда команда, взявшая титул, на следующий сезон вылетала. В сезоне-1937/38 опростоволосился «Манчестер Сити». «Советский спорт» рассказывает, как это случилось.

ТРИУМФ

Середина 1930-х годов в английском футболе — время господства «Арсенала». Лондонцы под руководством тренера Герберта Чепмена совершили важнейший тактический переворот, оттянув третьего игрока в оборону и начав играть по схеме 3−2−5. Это принесло канонирам пять чемпионских титулов за десятилетие.

Тем удивительнее была победа «Манчестер Сити» в сезоне-1936/37, ведь ничто, как говорится, не предвещало. Чемпионат «горожане» начали ни шатко, ни валко, всю первую половину болтавшись в середине таблицы. В Рождество, 25 декабря, проиграли в гостях «Гримсби Таун». Как оказалось, это было последнее поражение «Сити» в том чемпионате. Команда выдала серию из 22 матчей без поражений (15 побед, 7 ничьих) и впервые в истории взяла титул, на три очка опередив «Чарльтон». Ну, а бонусом для болельщиков «Сити» стал вылет «Манчестер Юнайтед».

Лидерами той команды были вратарь Фрэнк Свифт, после войны ставший основным в сборной Англии, а также центрфорвард Питер Дохерти, наколотивший 30 голов. Дохерти здорово помогали Эрик Брук и Алекс Херд, добавившие еще 35 мячей на двоих. «Сити» играл в яркий футбол, став самой результативной командой чемпионата — 107 голов.

ПАДЕНИЕ

На следующий сезон ничто не предвещало катастрофы. Главный тренер Уилфрид Уайлд был на месте. Все лидеры — тоже. Осенью «Сити» играл даже чуть лучше, чем в прошлом году, чередуя домашние победы с неудачами на выезде. Первый круг «горожане» закончили на 10-м месте. Многие болельщики надеялись на повторение прошлогодней истории и ждали, что «Сити» совершит такой же спурт во второй половине сезона.

Вместо этого последовала неудачная серия в феврале-марте, которая и подкосила команду. «Сити» не мог победить на протяжении восьми матчей подряд — две ничьих и шесть поражений, включая унизительный домашний разгром от «Мидлсбро» (1:6).

В оставшихся турах «горожане» играли неплохо, например, разгромив дома «Вест Бромвич» (7:1) и «Лидс» (6:2), но было уже поздно. Перед заключительным матчем «Сити» занимал 16-е место, но, уступив на выезде «Хаддерсфилду», откатился на 21-ю строчку. Конкуренты — «Портсмут», «Гримсби», «Бирмингем», «Сток Сити» — свои матчи выиграли. Такое вот печальное для «горожан» совпадение. Так «Манчестер Сити» стал первой и пока единственной командой в истории английского футбола, кто вылетел на следующий сезон после чемпионства.

Еще невероятнее эту историю делают следующие факты. Дохерти, Брук и Херд продолжали исправно забивать, и «Сити», заняв 21-е место, стал самой результативной командой чемпионата, забив 80 голов. У ставшего чемпионом «Арсенала» было 77 мячей.

Более того, «Сити» является единственной командой в истории первого дивизиона (и потом премьер-лиги), кто вылетел с положительной разницей забитых и пропущенных мячей — 80−77. Забавно, что занявший последнее место «Вест Бромвич» тоже показывал крайне веселый футбол, закончив турнир с разницей мячей 74−91 (больше «дроздов» забили только «МС», «Эвертон» и «Арсенал»).

Уайлд, к слову, продолжил работу с командой — тогда увольнять тренеров посреди сезона было не принято. С ходу вернуть «Сити» в первый дивизион ему не удалось — «горожане» заняли только 5-е место. А потом началась война… Тем не менее, Уайлд проработал с «горожанами» до 1946 года, в общей сложности 14 лет. И по этому показателю занимает первое место в истории клуба.

КТО ЕЩЕ ПРОВАЛИВАЛ ЗАЩИТУ ТИТУЛА В АНГЛИИ

«Челси» в сезоне-1955/56

На следующий год после первого в истории чемпионства «синие» заняли только 16-е место, всего в четырех очках от зоны вылета.

«Ипсвич» в сезоне-1962/63

История «трактористов» удивительна: в 1961 году они вышли в первый дивизион, в 1962-м стали чемпионами, на следующий сезон заняли только 17-е место, а еще через год вылетели.

«Лидс» в сезоне-1992/93

«Лидс» стал последним чемпионом в истории старого первого дивизиона. В первый год существования премьер-лиги команда Говарда Уилкинсона, лишившись перешедшего в «МЮ» Эрика Кантона, заняла только 17-е место, в двух очках от зоны вылета.

А ЧТО У НАС?

Первым, и, пожалуй, единственным чемпионом, который по-настоящему провалился на следующий год, стал ЦСКА.

В 1970 году армейцы взяли титул, аж в двух переигровках победив-таки «Динамо», а в сезоне-1971 заняли только 12-е место, набрав столько же очков, сколько и вылетевший из высшей лиги «Пахтакор».

«Спартак», тбилисское и киевское «Динамо» на следующий после чемпионства год финишировали шестыми, луганская «Заря» — 7-й.