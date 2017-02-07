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7 февраля 2017, 15:47 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

На просмотр в «Ислочь» прибыли игроки любительских лиг и третьего российского дивизиона

На просмотр в стан «Ислочи» прибыло четверо футболистов.

На просмотр в стан <span class=error>Ислочи</span> прибыло четверо футболистов. Увеличить
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Это трое россиян — вратарь Максим Староверов (1993) из второй команды тульского «Арсенала» (Россия, Д3), защитник Александр Ордов (1992), выступавший в любительской лиге Казани и хавбек Давид Шония (1996), экс-игрок ивановского «Текстильщика» (Россия, Д3), минувший год отыгравший за «Онегу» в любительском чемпионате Москвы.

Компанию им составил хавбек светлогорского «Химика» (Д2) Евгений Белявский (1994).

Ислочь
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