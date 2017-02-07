На просмотр в «Ислочь» прибыли игроки любительских лиг и третьего российского дивизиона

«Иртыш» продолжает просматривать потенциальных новичков на сборах в Турции. Один из них — левый защитник белорусского «Немана» Александр Анюкевич. Игроку всего 24 года. Но в Беларуси он прославился не только как перспективный футболист, но и своими провокациями против Александра Глеба и Максима Жавнерчика. Более подробно о нем рассказывает корреспондент Vesti.kz.