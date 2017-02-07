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7 февраля 2017, 15:45 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Болгарское СМИ: «“Тобол” подпишет Христова»

Болгарские СМИ утверждают, что игрок «Нефтохимика» Венцислав Христов в скором времени пополнит состав костанайского «Тобола», сообщает корреспондент KazFootball.kz.

Болгарские СМИ утверждают что игрок <span class=error>Нефтохимика</span> Венцислав Христов в скором времени пополнит состав <span class=error>костанайского</span> Тобола сообщает корреспондент KazFootball.kz. Увеличить
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По информации Sportal.bg, игрок болгарского «Нефтохимика» Венцеслав Христов в ближайшее время станет футболистом костанайского «Тобола». Причем болгарский сайт отмечает, что трансферная плата за Христова будет минимальной.

Также отметим, что «Тобол» и «Нефтохимик» сыграли между собой товарищеский матч на УТС в Турции. Игра завершилась со счетом 1:1, и именно Христов забил единственный мяч за «Нефтохимик».

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