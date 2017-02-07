Михаил Голубничий: Готов к конкуренции за место в воротах

— Во-первых, добро пожаловать в команду, Миша!

— Спасибо!.



— По традиции — как возник вариант с «Окжетпесом»?

— Мне позвонили из руководства клуба, сказали, что заинтересованы во мне и пригласили на просмотр. Здесь сильный тренерский штаб, хорошая команда, хорошее руководство. И здесь, уверен, игроки будут прибавлять как в игровом, так и в физическом плане. Прошел не один сбор, и рад, что смог произвести впечатление.



— Как приняли в команде?

— Приняли отлично. Сразу обратил на себя микроклимат в команде — она сплоченная, дружная. Мне лично очень понравилось.



— Что скажешь о вратарских тренировках?

— Они очень интересные и разнообразные. Работаем и над вратарской техникой — на выходах, на линии, игра ногами, и над физическими кондициями.



— В команде есть уже два вратаря. Придется немало приложить сил, чтобы конкурировать с ними. Готов бороться за место в составе?

— Саша Стаменкович и Руслан Абжанов — оба сильные голкиперы. Саша поиграл на высоком уровне в разных чемпионатах, в европейских турнирах. У него очень много опыта, и буду стараться перенять этот опыт. Я всегда готов бороться за место в основе, и, надеюсь, у меня будет шанс для этого — буду доказывать тренерскому штабу, что я готов для этого.