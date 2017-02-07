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7 февраля 2017, 14:52 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Михаил Голубничий: Готов к конкуренции за место в воротах

Новичок кокшетауского «Окжетпеса» ответил на несколько вопросов для официального сайта клуба. Напомним, вчера Михаил подписал контракт с клубом сроком на один год.

Новичок кокшетауского Окжетпеса ответил на несколько вопросов для официального сайта клуба. <span class=stop>Напомним</span> вчера Михаил подписал контракт с клубом сроком на один год. Увеличить
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— Во-первых, добро пожаловать в команду, Миша!
— Спасибо!.

— По традиции — как возник вариант с «Окжетпесом»?
— Мне позвонили из руководства клуба, сказали, что заинтересованы во мне и пригласили на просмотр. Здесь сильный тренерский штаб, хорошая команда, хорошее руководство. И здесь, уверен, игроки будут прибавлять как в игровом, так и в физическом плане. Прошел не один сбор, и рад, что смог произвести впечатление.

— Как приняли в команде?
— Приняли отлично. Сразу обратил на себя микроклимат в команде — она сплоченная, дружная. Мне лично очень понравилось.

— Что скажешь о вратарских тренировках?
— Они очень интересные и разнообразные. Работаем и над вратарской техникой — на выходах, на линии, игра ногами, и над физическими кондициями.

— В команде есть уже два вратаря. Придется немало приложить сил, чтобы конкурировать с ними. Готов бороться за место в составе?
— Саша Стаменкович и Руслан Абжанов — оба сильные голкиперы. Саша поиграл на высоком уровне в разных чемпионатах, в европейских турнирах. У него очень много опыта, и буду стараться перенять этот опыт. Я всегда готов бороться за место в основе, и, надеюсь, у меня будет шанс для этого — буду доказывать тренерскому штабу, что я готов для этого.

Окжетпес
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Новости Зарубежного футбола

Ненад Эрич: В «Астане» серьезная конкуренция на каждой позиции

Ненад Эрич: В «Астане» серьезная конкуренция на каждой позиции

Ненад Эрич один из старожил команды, пришел он в «Астану» в 2011 году. В прошлом сезоне голкипер был вице-капитаном команды. И именно он вывел столичную дружину с капитанской повязкой на матч против «Чонбук Хендай», который закончился победой казахстанцев со счетом 3:0. О том, благодаря чему удалось выиграть, а также об адаптации новичков в команде Эрич рассказал пресс-службе «Астаны».
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