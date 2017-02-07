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7 февраля 2017, 14:42 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Тиоте перебрался в Китай

Полузащитник «Ньюкасл Юнайтед» Шейк Тиоте продолжит карьеру в «Бэйцзин Энтерпрайз Груп», сообщает аккаунт клуба из второй по силе лиги Китая в Weibo.

Ивуарийский хавбек в текущем сезоне Чемпионшипа провёл в общей сложности всего 15 минут. В 2016 году он стремился покинуть «Ньюкасл» и мог продолжить карьеру в России или Турции, однако медобследование выявило у него проблемы со здоровьем. Его договор с «сороками» истекал ближайшим летом.
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