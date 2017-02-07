Лидеры «Лестера» могут потерять до 40% зарплаты в случае вылета из Премьер-лиги

Как сообщает Times, в контрактах таких игроков, как Джейми Варди, Рияд Марез, Дэниел Дринкуотер, Уэс Морган и Дэнни Симпсон, есть пункт о значительном сокращении оклада в случае вылета в Чемпионшип.



После 24 туров чемпионата Англии «Лестер» занимает в турнирной таблице 16-е место, находясь всего в одном балле от зоны вылета.