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7 февраля 2017, 14:40 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Лидеры «Лестера» могут потерять до 40% зарплаты в случае вылета из Премьер-лиги

Ведущие футболисты «Лестер Сити», а также главный тренер команды Клаудио Раньери могут потерять до 40% своей зарплаты в случае, если по итогам сезона клуб вылетит из Премьер-Лиги.

Как сообщает Times, в контрактах таких игроков, как Джейми Варди, Рияд Марез, Дэниел Дринкуотер, Уэс Морган и Дэнни Симпсон, есть пункт о значительном сокращении оклада в случае вылета в Чемпионшип.

После 24 туров чемпионата Англии «Лестер» занимает в турнирной таблице 16-е место, находясь всего в одном балле от зоны вылета.

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