«Советский спорт» продолжает свою еженедельную рубрику «Антигерой недели». Сегодня нашей жертвой стал один из лучших полузащитников в истории английского футбола и один из богатейших спортсменов на планете Дэвид Бекхэм.

Если вкратце, то Дэвид Бекхэм хотел стать лордом, а русские ему в этом помешали. Но в этой истории интересны не мотив и итоговый результат, а механизмы, благодаря которым английский футболист хотел получить к своему имени приставку «сэр».

Да посол ты!

С чего все началось? Дэвид Бекхэм захотел, чтобы его начали называть сэр Дэвид Бекхэм. Вот только в отличие от сэра Алекса Фергюсона его вклада в историю Великобритании оказалось недостаточно для того, чтобы королева Елизавета II даровала ему это право.

Тогда Бекхэм решил пойти обходным путем. Его вдохновил пример Анджелины Джоли, которая получила звание дамы — то же самое, что и сэр для мужчины. Правда актриса не имеет право добавлять к своему имени слово «дама», ведь она не является гражданской Великобритании. У Бекхэма такой проблемы нет.

Джоли получила свое звание за благотворительность. Она не только усыновила огромное количество детишек из стран третьего мира, но и пожертвовала миллионы долларов на многочисленные программы помощи обездоленным. Она — официальный международный посол Международного чрезвычайного фонда помощи детям Организации Объединённых Наций (ЮНИСЕФ).

Бекхэм тоже быстро добился подобного звания, став послом еще в 2005 году. С тех пор Бекс в свободное время колесил по странам третьего мира, сверкая своей белоснежной улыбкой с истощенными голодом детьми на руках.

Никто и не догадывался об истинных мотивах футболиста, так искренне заботившегося о детях. Он жертвовал миллионы долларов. И вскоре наверняка бы достиг желаемого — получил бы титул лорда, если бы не….

…русский хакер

Утверждать, что хакер, помешавший Бекхэму в осуществлении его планов, был русским, наверняка нельзя. Но сам хочет, чтобы все так думали. Иначе, зачем ему представляться именем Артема Ловузова и использовать российские сервера для атак на футболиста?

Этот самый Артем Ловузов около года назад вышел на контакт с игроком. Он сообщил Дэвиду, что похитил тысячи сообщений из его личной почты. Там содержится много секретов. Но он готов уничтожить все документу за одно единственное щедрое «пожертвование».

Бекхэм решил не идти на переговоры с киберпреступником. Он ответил отказом и обратился в полицию. На протяжении года службы правопорядка пытались найти шантажиста. Безрезультатно. А Артем продолжал присылать Бекхэму сообщения.

В январе 2017 года терпение хакера не выдержало. Он опубликовал часть переписки Бекхэма с именитыми английскими лордами. Из писем становится ясно, что Бекхэм занимался благотворительностью с целью получить желаемый титул. В одном из сообщение он грубо, с нецензурными выражениями, отказывается выделить деньги на бал ЮНИСЕФ — порядка 1 миллиона долларов.

Позже сам игрок подтвердил, что сообщения подлинные, но донесены до публики в искаженном виде. Спорить с обвинениями экс-игрок сборной Англии не стал. Естественно со всех сторон на Дэвида полились потоки грязи. Титул лорда от футболиста отдалился на максимально большое расстояние.

Продолжение следует?

Мы же запаслись поп-корном и ждем продолжения «банкета». Наивно было бы предполагать, что эти несколько сообщений — единственные секреты, которые хакер узнал из переписки Бекхэма. Наверняка это даже не самая страшная тайна игрока. Скорее всего Артем просто показывает футболисту, что он готов действовать и может сильно подпортить ему жизнь, если Дэвид продолжит упираться и не сделает того самого «пожертвования».

В то же время мы категорически осуждаем хакера, его мотивы, требования и способы, которыми была добыта информация.