Портал FourFourTwo включил Аршавина и Канчельскиса в топ-100 легионеров чемпионата Англии

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На данный момент издание обнародовало 10 фамилий из списка, начиная с конца. Канчельскис занял в рейтинге 98-е место, Аршавин — 91-е.

Аршавин провел основную часть карьеры в санкт- петербургском «Зените», с которым три раза выиграл золотые медали чемпионата России, дважды — серебряные, один раз — бронзовые. В сезоне-2007/08 нападающий помог команде завоевать Кубок УЕФА, а затем дошел в составе сборной страны до полуфинала чемпионата Европы. В 2009 году Аршавин перешел в «Арсенал», в котором провел четыре года, в апреле того же года был признан лучшим футболистом месяца в чемпионате Англии.

Канчельскис известен по выступлениям за несколько команд английского первенства, однако своего пика достиг именно в «Манчестер Юнайтед». На протяжении нескольких лет он являлся игроком основного состава клуба, с которым дважды выиграл чемпионат Англии, стал обладателем Кубка и дважды — Суперкубка страны. Также в Англии он выступал за «Манчестер Сити», «Эвертон» и «Саутгемптон».